Barbara d’Urso parla dell’addio a Mediaset: "Dolore terribile, nessuno mi ha ancora spiegato perché"

Barbara d’Urso, ospite da Mara Venier nel salotto di Domenica In, ha parlato, per la prima volta, del doloroso addio a Mediaset. La conduttrice campana è tornata in uno studio Rai dopo 22 anni e dopo nove mesi da quando ha conclusoPomeriggio Cinque , lo storico show di Canale 5 che l'ha vista al timone per 15 anni.

"Io ho iniziato proprio in Rai, avevo 19 anni e sono stata qui per 22 anni. Come sto? Io sto bene anche se sono veramente agitata. Professionalmente sono serena, ho una famiglia stupenda ma a proposito di lutto io non l’ho elaborato. Sono stata strappata da quella che era la mia vita per 23 anni a Mediaset. Sono stata lì ed ero molto felice, 16 anni in diretta. Quella azienda mi ha dato tanto, era casa mia."

"Ho dato la vita ma il modo è stato terribile. L’ho saputo in un giorno e nessuno mi ha spiegato il perché ma il dolore è ancora presente. La guerra è terribile ed io non voglio farla. Vedremo quindi cosa accadrà ma il dolore piano piano passerà."