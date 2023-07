Barbara d’Urso: "Non decidevo di fare un certo tipo di televisione, mi veniva chiesto", la grande verità della conduttrice

Gossip TV

Ospite nella XV edizione del Festival di Marateale, la conduttrice campana precisa e sottolinea (finalmente) le direttive dell'azienda.

Ospite nella XV edizione del Festival di Marateale, Barbara d’Urso, si è tolta nuovi sassolini dalle scarpe facendo delle giuste precisazioni che a parte del pubblico, addetti ai lavori, colleghi e utenti, forse è sfuggito.

Barbara d’Urso, "Televisione anche estrema ma mi veniva chiesto"

La conduttrice campana, come riportato da Biccy, ha voluto ricordare che i contenuti delle sue trasmissioni erano dettate dalla linea editoriale dell'azienda e certo non potevano essere solo delle sue scelte personali.

"Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”.

Carmelita ha replicato anche a Myrta Merlino, la conduttrice che prenderà il suo posto a Pomeriggio 5 che, a La Stampa, parlando di una certa fetta di pubblico, ovvero le "casalinghe di Voghera" ha affermato:

"Farò cronaca popolare, credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure"

“Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare”. Infine, La D'Urso ha fatto una promessa: presto la rivedremo in tv, proprio..."quando meno ve lo aspettate!"