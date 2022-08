Barbara D'Urso, la confessione inaspettata di una nota e amata attrice: "Il personaggio del mio nuovo film è ispirato a lei"

Gossip TV

L'attrice Claudia Gerini spiazza sulla conduttrice Barbara d’Urso.

Colpo di scena! Barbara D’Urso è una delle conduttrici più popolari e amate d’Italia. A grande sorpresa una famosa attrice italiana ha rivelato a Leggo di essersi ispirata a lei per il personaggio che deve interpreta nel suo nuovo film I Migliori Anni.

Claudia Gerini spiazza su Barbara D'Urso: la confessione inedita

Claudia Gerini ha rilasciato una nuova e interessante intervista a Leggo in cui ha parlato dei suoi progetti futuri. E proprio in questa occasione, come riporta Biccy, l’amatissima attrice romana ha confessato che nel film in uscita I Migliori Anni interpreterà una conduttrice molto agguerrita spiegando che per questo personaggio si è ispirata a Barbara d’Urso.

Sì nel mio futuro ci sono vari film, ‘Il ragazzo e la tigre’ e il film a episodi di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. In “Tiger’s Nest” mi sono cimentata con un personaggio nuovo per me: una donna determinata di grande spiritualità, una sorta di suora laica che gestisce un orfanotrofio e cerca un ragazzo della struttura. Abbiamo girato anche in Nepal, un’esperienza pazzesca - ha confessato la Gerini - Ne “I migliori giorni” interpreto una presentatrice televisiva molto agguerrita e ambiziosa. Da attrice ho cercato un’ispirazione per le pose aggressive di questo personaggio e mi sono ispirata a Barbara D’Urso.

Poi c’è anche un film con Liliana Cavani - ha continuato l'attrice di Viaggi di Nozze - Questo però lo giriamo a settembre. Si intitola “L’ordine del tempo” ed è tratto dal libro omonimo di Carlo Rovelli. Sarà un film corale pre-apocalittico. Ecco, guarda caso siamo di nuovo in tema di apocalisse.