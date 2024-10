Barbara d’Urso furia contro Mediaset a Ballando con le Stelle: "Ora il trash non c'è più?"

Gossip TV

Ieri, Barbara d’Urso, prima della sua esibizione in pista come ballerina per una notte nella seconda puntata di Ballando con le stelle, ha deciso di togliersi qualche "macigno" dalla scarpe nei confronti della sua ex azienda Mediaset.

Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle: "Mi spiegate, perché ancora non l’ho capito, che cosa significa fare televisione trash?"

Barbara d’Urso viene introdotta più volte da Milly Carlucci, che è riuscita a riportare sul piccolo schermo uno dei volti più discussi dopo la sua uscita da Mediaset. Dopo aver creato attesa con ripetute menzioni, Carlucci annuncia che l’entrata di Barbara sarà accompagnata da una clip: “Tra poco avremo la nostra ballerina per una notte, Barbara d’Urso, e prima vedremo un micro pensiero che rivela il suo lato ironico”. Nel video, registrato prima della puntata, Barbara ha lanciato una provocazione ai vertici Mediaset:

"Posso fare una domanda? Mi spiegate, perché ancora non l’ho capito, che cosa significa fare televisione trash? Questo oggi è trash ma domani non lo è più. Quello che fa la d’Urso è trash ma quello che fa un altro non lo è. Questo è trash, questo no. Oggi sì, domani no. Ma che è? Guardando la televisione adesso, il trash non c’è più. Io non sono più in televisione – momentaneamente – ed è sparito il trash. Sono magica." "Questo poi è un momento emotivamente molto particolare per me. Io ho vissuto quello che molte donne e anche uomini hanno vissuto in altro modo. Faccio un esempio, una persona ha un matrimonio lunghissimo, sereno, un’unione stretta e un giorno all’improvviso il tuo compagno ti dice ‘non ti amo più, ho un’altra ciao’. Un’improvvisa mancanza, in un secondo, senza motivo, non c’è più. Tu pensi ‘com’è possibile che non c’è più?’.

Poco viene mandata una clip della conduttrice in cui afferma, ironicamente, di aver inventato lei l'utilizzo delle luci negli studi televisivi:

"Le luci di Barbara d’Urso? Ti rendi conto che ho lanciato una moda? Perché adesso tutti quanti usano le luci di Barbara d’Urso molto più di me. Come Pippo Baudo posso dire che le luci le ho inventate io”. Lucarelli in questo caso si dice d’accordo: “Sulle luci è riuscita a scherzare. Stasera Milly, tra te e lei, c’è il generatore di Chernobyl qua fuori”.

La D'Urso si esibita, prima in una Bachata, danzando sulle note di “Todo de me,” versione spagnola della hit “All of me”, e poi in una Salsa sulle note di “Azafata” accompagnata dal professionista e formatore della Federazione Italiana Danza, Gianni Scandiffio.