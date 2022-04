Barbara d’Urso, "Fuori da Mediaset" : l'indiscrezione di Dagospia

Barbara D’Urso sarebbe fuori dal palinsesto Mediaset. Questa è la clamorosa indiscrezione apparsa pochi minuti fa su Dagospia. Giuseppe Candela, tra i più autorevoli giornalisti del sito web diretto da Roberto D'Agostino, ha sganciato la bomba sulla conduttrice campana alla quale l'azienda avrebbe deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a fine anno.

Dal portale è emerso che la conduzione della D'Urso a Mediaset terminerà a giugno, "dopo anni di tentativi andati a vuoto":

"Nel futuro di Barbara D’Urso non c’è Mediaset. Ai piani alti, nei corridoi di Cologno Monzese, tra gli addetti ai lavori tutti sembrano conoscere il finale della lunga storia tra la conduttrice e il Biscione. Dagospia aveva anticipato la chiusura di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, avevamo raccontato i progetti della dirigenza per il daytime e l’insoddisfazione per La Pupa e il Secchione Show (non solo per i bassi ascolti ma in primis per la realizzazione del programma)."