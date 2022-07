Barbara d’Urso e Stefania Orlando: cala l’imbarazzo, cosa è successo

Gossip TV

Stefania Orlando ammette di essersi sentita in imbarazzo nei confronti di Barbara d’Urso, c’entra La Pupa e il Secchione Show.

Stefania Orlando torna a parlare di un gossip che l’ha riguardata pochi mesi fa e che l’ha fatta sentire molto in imbarazzo nei confronti di Barbara d’Urso e della redazione de La Pupa e il Secchione Show. Ecco cosa è successo.

Stefania Orlando in imbarazzo con Barbara d’Urso: è colpa del gossip!

Poco prima del debutto de La Pupa e il Secchione Show, Stefania Orlando è finita la centro dei pettegolezzi quando molti siti online hanno riportato un gossip che riguardava proprio il possibile impegno dell’ex gieffina nel nuovo programma di Italia 1. Secondo le indiscrezioni, Stefania avrebbe rifiutato categoricamente di prendere parte al programma di Barbara d’Urso, ma ad oggi la presentatrice smentisce tutto e rivela che queste accuse infondate l’hanno fatta sentire in difetto nei confronti della collega partenopea.

“In verità non ho rifiutato: ho raccontato di aver fatto un colloquio con loro che però si è concluso con un nulla di fatto. Non capisco perché alcuni giornali amino fare i titoli sensazionalistici. Semplicemente, dopo il colloquio, le cose sono andate così: io ho fatto altre cose, loro hanno scelto altre persone. Non è stato carino nei confronti di Barbara e dei suoi autori che conosco da tanti anni, mi sono sentita in imbarazzo”.

Questa la confessione che Stefania ha fatto al settimanale Mio. La presentatrice, che si è ritrovata con Tommaso Zorzi in un nuovo format su Real Time e Discovery, si è detta favorevole all’idea di prendere le redini della nuova edizione de La Talpa, ma non di partecipare come concorrente. Recentemente Stefania ha deciso di prendersi una pausa dai social, dichiarando di essersi scoperta fin troppo coinvolta dal mondo del web e dall'esigenza di condividere ogni piccola cosa su Instagram, senza poi goderne veramente.