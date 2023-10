Barbara D'Urso celebra il suo ritorno in Italia con un post e scatena una polemica! Cosa è successo?

Gossip TV

Barbara D'Urso è tornata in Italia e ha deciso di celebrare il suo ritorno pubblicando un post sui social che ha generato non poche polemiche. Ecco cosa è successo!

La conduttrice Barbara D'Urso è tornata dal suo "volontario esilio" all'estero e ha fatto rientro in Italia: il ritorno in patria è stato celebrato dalla ex padrona di casa di Pomeriggio 5 con un ironico post sul suo profilo Instagram. Peccato che un dettaglio del video abbia scatenato una violenta polemica. Vediamo insieme perché!

Barbara D'Urso is back: ma il post scatena una polemica contro la conduttrice!

Dopo l'esclusione dalla nuova stagione di Pomeriggio 5, affidata a Myrta Merlino, Barbara D'Urso è partita alla volta di Londra, dove ha soggiornato per approfondire la sua conoscenza dell'inglese, ed è poi volata nella capitale francesce, da cui ha fatto ritorno in questi giorni. Il suo riento è stato salutato con calore dai fan di Canale5 che ancora non si sono rassegnati a non vederla più protagonista dei pomeriggi di Mediaset.

Per celebrare il suo rientro in Italia, Barbara D'Urso ha deciso di condividere un ironico video sui social, ma il filmato ha già scatenato una bufera contro la conduttrice. Nella didascalia che accompagna le immagini si legge:

"Sono tornata...I'm back home! #colcuore"

Ma se la frase dimostra solo che le lezioni di inglese sono state utili alla conduttrice e regina della tv (come l'ha definita l'ideatore di Striscia la Notizia Antonio Ricci), le immagini del video hanno provocato non poche perplessità e qualche commento inacidito. Nel video, infatti, Barbara D'Urso attraversa con sicurezza la strada, in prossimità di un semaforo...che in quel momento era rosso, segnalando, perciò, il divieto di passaggio pedonale. Molti dei fan hanno lamentato la mancanza di rispetto della conduttrice e anche la palese violazione del codice della strada: "Non si attraversa col rosso", "Era rosso!" e così via, ma c'è anche chi, approfittando del nuovo video della presentatrice, ne ha approfittato per ribadire quanto si senta la sua mancanza in tv:

"Vieni a insegnare a qualcuno come si fa un programma tv"

E altri commenti simili hanno affollato l'ultimo post di Barbara D'Urso a testimoniare, come se non bastassero gli ascolti altalenanti di Pomeriggio 5, che la sua mancanza si fa sentire e anche molto!