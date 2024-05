Barbara d’Urso annuncia il ritorno in Tv? Cosa ha scritto su Instagram

Gossip TV

Barbara d’Urso mette in allarme i fan con un post su Instagram. Il ritorno in televisione è ormai sempre più imminente?

Barbara d’Urso manca dal mondo del piccolo schermo ormai quasi da un anno ma i suoi fan non hanno smesso di sperare si poterla presto rivedere in tv con un programma tutto suo. Mentre si rincorrono voci sul possibile approdo della presentatrice su Nove, lei lancia uno strano messaggio su Instagram che mette tutti in allerta.

Barbara d’Urso torna in tv? Cosa ha scritto sui social

Il frettoloso addio di Mediaset ha segnato in maniera inevitabile la carriera televisiva di Barbara d’Urso, costretta a rimanere ferma fino a dicembre 2023 per attendere lo scadere del contratto con il Biscione, osservato il suo format Pomeriggio 5 condotto dalla collega Myrta Merlino. Barbara si è impegnata in altro modo, dedicandosi alla famiglia e al teatro, senza dimentica la passione per la moda, attirando l’attenzione su Instagram dove tantissimi fan chiedono il suo ritorno in tv.

Secondo le ultime indiscrezioni circolate sul web, Nove sarebbe pronta ad accaparrarsi la presenza della d’Urso per la prossima stagione televisiva. Una manovra che fa parte del rinnovo dei volti di Discovery compreso quello di Amadeus, strappato alla Rai dopo l’ultimo Festival di Sanremo. Ma sarà veramente così? Nelle ultime ore, la partenopea ha fatto parlare di sé proprio in questo senso con l’ultimo post pubblicato sui social, dove si vede lei intenta a bere un caffè e la scritta “coming soon”.

Insomma, sembra che Barbarella stia lavorando per i suoi fan più accaniti, ma non ha specificato se si tratta di un progetto televisivo oppure di un nuovo progetto social, o perché no di teatro. Insomma, d’Urso ha lasciato un po’ tutti con il dubbio, vero è che dopo la sua lunga intervista a Domenica In da Mara Venier nella quale ha fatto intendere di aver una grande voglia di tornare in televisione, tutti si aspettano una notizia legata a qualche programma, chissà magari proprio come nuovo concorrente di Pomeriggio 5 con la Merlino: una vera guerra a colpi di share!