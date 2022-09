Gossip TV

La Carlucci risponde a tutte le critiche incentrate sui protagonisti della nuova edizione di Ballando tra le Stelle.

Mancano ormai poche settimane alla diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle, lo il talent show condotto da Milly Carlucci che tornerà in onda a partire da sabato 8 ottobre in prima serata su Rai Uno.

Ballando tra le Stelle, Milly Carlucci risponde alle polemiche sul cast, da Enrico Montesano a Marta Flavi

Dopo l'annuncio ufficiale del cast, il programma è stato avvolto da furiose polemiche che hanno riguardato la scelta di alcuni concorrenti. Nella fattispecie, molti telespettatori hanno trovato una scelta particolarmente discutibile quella Enrico Montesano per via delle sue posizioni no vax, e ancora inopportuna quella di Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, interpretando questa scelta come una sorta di dispetto alla De Filippi.

Polemiche piuttosto sterili e insensate ma alle quali la conduttrice ha voluto comunque replicare in un'intervista al settimanale Di Più:

Non mi faccia ridere, questo no. Marta è una concorrente speciale. Ha una grazia, una eleganza innata, incredibile. D’altri tempi.

Per quanto riguarda la partecipazione di Montesano, la Carlucci ha dichiarato:

Mi occupo di fare spettacolo, il resto lo lascio fuori dalla porta. Posso dirle che sono una grande ammiratrice di Enrico Montesano, per me è una pietra miliare della cultura italiana. Lo ringrazio infinitamente per aver accettato. Da tempo sognavo di averlo.

Nel cast di Ballando, quest'anno ci sarà anche Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli. A chi ha insinuato che l’uomo possa essere “raccomandato”, la conduttrice ha replicato così:

Le pare che Selvaggia possa fare sconti? Avrei potuto forse non fare giudicare a lei le esibizioni del suo compagno, ma meglio di no.

Milly ha parlato della richiesta di Alex Di Giorgio di ballare con un ballerino gay:

Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un ballerino maschio e noi l’abbiamo accolta. Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa sensibilità, lo stesso vissuto, con l’idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento. Vogliono essere un esempio per chi non ha il coraggio di farlo e ne soffre.