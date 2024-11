Ballando con Le Stelle, Sonia Bruganelli: "Sto pensando di ritirami, mai un carezza nei miei confronti"

Gossip TV

L'ex opinionista del Grande Fratello, Sonia Bruganelli, ha espresso tutta la sua frustrazione e il suo disagio riguardo la sua esperienza a Ballando con le Stelle

L'ex opinionista del Grande Fratello, ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha espresso tutta la sua frustrazione e il suo disagio riguardo la sua esperienza nella diaciannovesima edizione di Ballando con le Stelle.

Sonia Bruganelli spiazza e cerca conforto nei fan per non lasciare Ballando con le Stelle

La Bruganelli,in un diretta Istagram, ha messo n evidenza come, nonostante tutto il suo impegno, la trasmissione sembri concentrarsi su argomenti che esulano completamente dal ballo. In un momento di riflessione, ha condiviso i suoi sentimenti più sinceri:

"Mi sento divisa tra il desiderio di continuare a lottare per restare in gara e quello di arrendermi, considerando che sto affrontando il mio quinto spareggio consecutivo. Inizio a sentirmi fisicamente provata, e questa fatica ha trasformato la leggerezza con cui entravo in sala prove in una sensazione di pesantezza. Ero consapevole fin dall'inizio che il livello degli altri concorrenti fosse molto alto e che non sarebbe stato semplice, ma la determinazione con cui affrontavo ogni sfida inizia a vacillare"

L'ex opinionista del Grande Fratello e de L'Isola dei Famosi, ha descritto la difficoltà di trovare la motivazione per affrontare un'altra settimana di prove estenuanti:

"Mi sento demotivata. Il pensiero dello spareggio di sabato e di ciò che comporta prepararsi per superarlo mi mette sotto pressione. Sto cercando di trovare in voi, nel pubblico, quella forza che mi manca, per convincermi a tentare ancora una volta. Oggettivamente, l'idea di ricominciare da capo è stressante e difficile da accettare. Ero preparata a un percorso arduo, ma non mi aspettavo che sarebbe stato così complicato, soprattutto perché il focus non è mai sul ballo»

Sonia poi fatto una riflessione sulla sua presenza nel programma e il modo in cui viene percepita:

"Qualcuno potrebbe dire ‘Grazie, non sai ballare’, ed è vero, il format consiste proprio nel prendere una persona che non ha mai ballato e insegnarle. Ho compreso che l’interesse verso di me non è mai stato veramente sul ballo, ma su altro, e sebbene abbia cercato di accettare questa cosa, non sempre sono riuscita a rispondere nel modo giusto. Il punto è che, anche impegnandomi al massimo, non ho mai ricevuto una carezza, un incoraggiamento per i miei sforzi. Agli altri concorrenti gli sforzi vengono riconosciuti, mentre a me no"

Il suo sfogo ha proseguito evidenziando il peso della competizione e la sensazione di essere messa in disparte:

"Ho iniziato a chiedermi: che senso ha fare tutto questo, sforzarmi così tanto, se poi mi chiamano per parlare di altre cose, non del ballo? Mi invitano ovunque per discutere di quello che viene detto, non di come ballo. È come se tutti i sacrifici fossero vani. Questa situazione mi ha fatto realizzare una cosa dolorosa: Ballando con le Stelle non mi ha trasmesso né passione né amore per la danza, come mi aspettavo. E allora mi domando: perché continuo a sforzarmi così tanto?"

Infine, ha parlato del divario tra lei e alcune delle altre concorrenti, riflettendo sul proprio ruolo in questa edizione:

"Mi rendo conto che sono diversa da donne come Federica Nargi, Federica Pellegrini e Bianca Guaccero. Loro sono abituate a uno stile di vita fatto di allenamenti, di disciplina, mentre per me è diverso. Avessi partecipato lo scorso anno, sarei stata tra le più giovani, ma quest’anno mi sento tra le più grandi. Non è facile. Vi chiedo: cosa dovrei fare secondo voi? Non ho la forza di ritirarmi, ho bisogno del vostro supporto per capire come andare avanti. Ci penserò nei prossimi giorni"

Sonia Bruganelli sabato prossimo sarà ancora una volta al ballottaggio insieme ad altre due coppie: Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina E Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Solo nel prossimo apputnamento con il dacing show di Milly Carlucci verrà svelata quale delle tre coppie dovrà dire addio al programma.