Ballando con le Stelle, slitta la data della semifinale del dancing show: ecco quando andrà in onda

Ballando con le Stelle doveva andare in onda il 7 dicembre, ma la data della semfinale del programma condotto da Milly Carlucci slitterà: ecco quando andrà in onda!

Cambio di programmazione per la semifinale di Ballando con le Stelle: il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci avrebbe spento le luci sulla competizione di ballo con il 7 dicembre 2024, ma sembra che la semifinale slitterà di una settimana. Perciò, ecco quando andrà in onda la puntata.

Ballando con le Stelle, slitta la data della semifinale: ecco quando andrà in onda

Ballando con le Stelle sta giungendo alle sue battute finali: dopo gli appuntamenti di sabato 16, 23 e 30 novembre, infatti, la semifinale della trasmissione non andrà in onda, come previsto, il 7 dicembre, ma slitterà di una settimana. La ragione è la prima della Scala, che sarà raccontata al pubblico di Rai 1 proprio da Milly Carlucci, che sarà quindi impossibilitata a condurre anche l'appuntamento con il dancing show.

Ma quindi, cosa succederà alla programmazione di Ballando con le Stelle? Il programma di Rai 1 andrà in onda, come di consueto per i restati 3 sabati di novembre, per poi prendersi una pausa e tornare in onda sabato 14 dicembre, con come conseguenza lo spostamento anche della finale a sabato 21 dicembre, in prossimità delle vacanze di Natale.

E, mentre questo sabato il dancing show farà a gara di share con la finale di Tu Si Que Vales, da sabato 23 novembre dovrà scontrarsi anche con il GF, dato che il reality show di Canale 5 tornerà al doppio appuntamento settimanale, scegliendo come giorni per la diretta il martedì e il sabato.

Ballando con le Stelle, i concorrenti ancora in gara e chi potrebbe essere ripescato

Intanto, il cast di concorrenti di Ballando con le Stelle continua ad assottigliarsi e, dopo i Cugini di Campagna, Alan Friedman, anche Nina Zilli e Pasquale La Rocca sono stati eliminati, a causa di una serie di infortuni che hanno impedito alla cantante di esibirsi al meglio. Al momento, perciò, i concorrenti ancora in gara sono: Federica Nargi, Bianca Guaccero, Anna Lou Castoldi, Tommaso Marini, Luca Barbareschi, Federica Pellegrini e Francesco Paolantoni. Durante l'ultima puntata, infatti, ad avere la peggio è stato Furkan Palali, il noto attore della popolare Soap Turca Terra Amara.

Tuttavia, tutti coloro che sono stati eliminati, nella puntata di sabato 30 novembre avranno un'occasione d'oro per ritornare in gare. Come previsto dal regolamento, infatti, una coppia fortunata, dopo essersi esibita, avrà la possibilità di ricevere un pass che le consentirà di rientrare in gara dopo essere stata eliminata. Le modalità di votazione e lo svolgimento del ripescaggio saranno rese chiare dalla padrona di casa durante la diretta.

Proprio La Rocca, nel 2022, vinse al ripescaggio e tornò in gara con Luisella Costamagna, a un passo dalla finale, riuscendo anche a vincere. Sarà così anche questa volta?

