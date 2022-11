Ballando con le Stelle, scontro tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith: "Con me non sei mai educata"

Gossip TV

A Ballando con le Stelle volano scintille tra le due giudici Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Le due si sono rivolte parole dure e aspre. Ecco cosa è successo.

Serata di scontri tra due giudici a Ballando con le Stelle. Vero che non mancano le polemiche nel programma, ma questa volta sono volate davvero delle scintille tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith

Selvaggia Lucarelli, volano parole dure contro Carolyn Smith

A scatenare lo scontro è stata l'esibizione di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, che hanno performato uno show dance, in cui la donna è stata seduta per la maggior parte del tempo. La scelta di questo ballo è dipesa dal fatto che la concorrente si è infortunata ed è, dunque, limitata nei movimenti.

Secondo Lucarelli questo non poteva permettere alla giuria di giudicare in maniera obiettiva la coreografia e, dunque, i voti erano in qualche modo falsati. A queste parole è intervenuta Carolyn Smith, che ha sottolineato come in realtà il ballo preveda proprio che una parte della coreografia sia eseguita da seduti. Ha, poi, aggiunto in maniera sprezzante:

" È questo il ballo, è così, cultura, cultura!"

Concludendo poi con il consiglio, a Selvaggia Lucarelli, di andare a vedere una vera gara di ballo per vedere come sono le coreografie di questo genere.

Lucarelli non ha accettato le parole della collega e le si è rivolta in malo modo, Carolyn Smith le ha risposto che si stava comportando da maleducata e che lei l'aveva lasciata parlare. Ma, a quel punto, Selvaggia è sbottata, dicendo:

"Tu educazione nei miei confronti non ne hai avuto da quando è iniziato Ballando con le stelle quindi stai buona, tu ed educazione siete proprio due mondi diversi."