Ballando con le Stelle, scintille nella prima puntata: Iva Zanicchi offende pesantemente Selvaggia Lucarelli

Gossip TV

Iva Zanicchi, al termine della prima performance di ballo con Samuel Peron nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle, ha insultato Selvaggia Lucarelli dandole della "tro**".

Prima puntata incandescente di Ballando Con le Stelle che ieri sera su Rai 1 ha inaugurato la diciassettesima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci.

Dopo la prima performance di ballo di Iva Zanicchi in coppia con Samuel Peron, la giornalista-giudice di Ballando, Selvaggia Lucarelli si è scontrata sia con Peron che con la Zanicchi rifilando un zero come voto. La cantante, ridendo e abbracciando Peron, ha commentato il voto definendo la Lucarelli una "tro***. La Carlucci, prima della fine della serata ha informato che la produzione avrebbe fato i dovuti controlli sugli epiteti della Zanicchi per poi scusarsi in diretta con il pubblico e la Lucarelli.

Al termine della puntata, su Twitter, la Lucarelli ha postato il video dell'insulto scrivendo: "Io attendo le scuse".

Io attendo le scuse. https://t.co/FF9gbkztNM — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 8, 2022

Scuse che sono prontamente arrivate da parte di Iva Zanicchi:

"Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente - ha scritto la cantante su Twitter - "Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c'era cattiveria".