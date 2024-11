Ballando con le Stelle, Rossella Erra su Angelo Madonia: "Ha esternato un malessere in pubblico, ma..."

Gossip TV

L'opinionista di Ballando con le Stelle, Rossella Erra, ha rilasciato un'intervista nella quale ha commentato l'addio di Angelo Madonia al dancing show. Ecco cosa ha raccontato.

Angelo Madonia è stato allontanato da Ballando con le Stelle a seguito di "divergenze professionali" sorte tra il ballerino e il programma di Rai1. Una decisione che è stata, inizialmente, attribuita agli attriti verificatisi nell'ultima puntata del dancing show tra Madonia e Selvaggia Lucarelli. A dire la sua sulla vicenda è intervenuta una delle opinioniste del programma, Rossella Erra.

Ballando con le Stelle, Rossella Erra: "Per agire così aveva un grande malessere dentro"

A Fanpage.it, Rossella Erra ha detto la sua sull'allontanamento di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle. L'opinionista si è detta dispiaciuta per quanto accaduto non solo al maestro di ballo, ma anche alla sua partner Federica Pellegrini, di cui aveva notato il disagio in pista, durante la lite tra Madonia e Selvaggia Lucarelli: "Mi dispiace per lui che è un professionista che ha perso il lavoro, ma allo stesso momento mi sarei voluta alzare per abbracciare Federica Pellegrini" ha dichiarato Erra.

L'opinionista ha spiegato che il disagio dell'ex campionessa olimpica, di fronte a una situazione di natura privata che coinvolgeva il suo maestro, era evidente e che avrebbe voluto fare qualcosa per rassicurarla. Su Angelo Madonia ha aggiunto che dalla sua postazione si notava che spesso il maestro di ballo guardava verso la prima fila, "dove c'era seduta Sonia", e che quando ha ringraziato le persone che gli sono state vicine si riferiva soprattutto a lei.

Secondo Rossella Erra non si tratta di una situazione semplice, perché per reagire così il ballerino deve avere "qualcosa di grande dentro", anche se questa non è che una sua interpretazione della vicenda. Nel rievocare la scena della lite con Selvaggia Lucarelli, Erra ha raccontato che Madonia si è comportato come se stesse facendo un comunicato suo "che non c'entrava niente con il ballo" e che in quell'occasione Federica Pellegrini ha fatto diversi passi indietro per lasciare spazio al suo maestro.

Ballando con le Stelle, Angelo Madonia fuori a causa di Selvaggia Lucarelli? Rossella Erra interviene: "Non è causa sua"

Sull'attribuzione della colpa a Selvaggia Lucarelli, Rossella Erra - che in diverse occasioni ha avuto scontri e liti con la giurata - ha dichiarato che, come spesso è accaduto, la giornalista si è limitata a una delle sue battute, ma ciò che aveva detto non era poi così grave da provocare quella reazione nel ballerino. Evidentemente, dentro di lui c'era già un certo peso e le parole di Lucarelli sono state la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Sulle parole del maestro di ballo, che ha pubblicato un post su Instagram, nel quale diceva che aveva deciso di ritirarsi anche per il bene di Federica Pellegrini, l'opinionista ha aggiunto che non sa se questa decisione sia stata incoraggiata da altri. Infine, sul ritorno di Samuel Peron si è detta entusiasta e contenta di riaverlo nella famiglia di Ballando con le Stelle.

"Sono molto felice che torni Samuel Peron, a cui voglio un bene dell'anima" e ha aggiunto che lo ritiene il partner di ballo perfetto per Federica Pellegrini, tanto che è più che certa che "insieme ci stupiranno!".

