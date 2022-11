Ballando con le Stelle, Paola Barale si sfoga contro la giuria

Gossip TV

Tra le molte polemiche dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle non possiamo non citare lo sfogo di Paola Barale contro il trattamento ingiusto della giuria nei suoi confronti. Ecco le sue parole.

In un'intervista con Mara Venier a Domenica In, Paola Barale e Roy Maden hanno pronunciato dure parole contro la giuria di Ballando con le Stelle, per i giudizi troppo severi nei loro confronti.

Le parole di Roy Maden: "La giuria è molto severa con noi"

Nonostante i giudizi negativi della giuria, Paola Barale sembra decisa più che mai a dimostrare loro che si sbagliano. Sostenuta dal suo partner Roy Maden, la showgirl ha dichiarato a Domenica In:

"Anche se sono severi, questo sarà da sprone per me, dovrò passare più tempo a provare con Roy"

A darle man forte durante le puntate è stato proprio il suo compagno di ballo che l'ha difesa a spada tratta:

" La giuria è molto dura con noi, io vedo in lei ogni puntata un cambiamento. Questo sabato ha ballato quasi sola, ha fatto una buonissima Samba. Era bellissima."

In particolare, è stato Guillermo Mariotto ha esprimere un giudizio negativo sulla performance della coppia, definendo poco incisivo proprio il ballerino.

