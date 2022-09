Ballando con le stelle, Milly Carlucci torna a parlare di Raimondo Todaro e su Maria De Filippi svela: "La rivalità è..."

Gossip TV

La conduttrice Milly Carlucci chiarisce la sua posizione nei confronti di Raimondo Todaro e Maria De Filippi.

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Nell'attesa, la conduttrice Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista a Rolling Stone nella quale è tornata a parlare del rapporto con Raimondo Todaro, che l'anno scorso ha deciso di abbandonare il talent show di Rai 1 per approdare nella scuola di Amici.

La confessione di Milly Carlucci su Todaro e Maria De Filippi

Raimondo Todaro è tra i professori della ventiduesima edizione di Amici. E’ passato ormai più di un anno da quando il ballerino professionista ha deciso di dire addio a Ballando con le stelle per iniziare una nuova avventura televisiva nel popolare talent show di Maria De Filippi. Scelta che ha spiazzato molti, compresa Milly Carlucci. Intervistata da Rolling Stone, la conduttrice ha spiegato una volta per tutte in che rapporti sono oggi:

Non c’è da chiarire. Ci siamo sentiti all’epoca e basta. Se ci dovessimo incontrare ci abbracceremo, perché amo tutte le persone passate per questo programma. Gli voglio bene, è un bravo ragazzo. Anche se non ci siamo sentiti non c’è alcun attrito.

Chiuso il capitolo Todaro, la Carlucci ha chiarito la sua posizione anche nei confronti di Maria De Filippi. Per molti anni i media hanno parlato di una presunta rivalità tra le due conduttrici. A tal proposito, Milly ha confessato:

In realtà la rivalità è quella di due aziende che mettono in onda i rispettivi show il sabato sera. La stampa si diverte a mettere due donne in competizione tipo Eva contro Eva. In realtà ci stimiamo tantissimo. Più volte. C’è un rapporto di stima e cordialità. Lei è stata una donna che ha rotto il ghiaccio per quel che riguarda il ruolo femminile: è anche produttore, ed è riuscita a ottenere la parità totale.

