Ballando con le Stelle, l’ira di Marta Flavi per l’eliminazione: parole di fuoco per Guillermo Mariotto

Marta Flavi non ci sta, per lei l’eliminazione è stata ingiusta soprattutto a causa dell’implacabile giudice di Ballando con le Stelle.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle non risparmia colpi di scena agli spettatori di Rai 1. Marta Flavi è stata eliminata dopo un percorso brevissimo nello show danzate di Milly Carlucci, e alla presentatrice rivela di avere il dente avvelenato con uno dei giudici che, a suo dire, si sarebbe comportato da vero cafone.

Ballando con le Stelle, Marta Flavi è furiosa proprio con lui!

Scintille tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle e la giuria. Marta Flavi, dopo un percorso molto breve nello show danzante di Milly Carlucci, è stata eliminata dal programma e ci è rimasta parecchio male. L’ex di Maurizio Costanzo non ha nascosto la sua delusione, in particolare, per il comportamento dell’implacabile giudice Guillermo Mariotto. Parlando con Carlucci durante un’intervista rilasciata dopo la sua eliminazione, Marta ha sparto a zero su Mariotto, definendolo un cafone.

“Il giorno dopo l’eliminazione è faticoso. E il giorno dopo sei dispiaciuta, ma più arrabbiata perché non l’ho trovato giusto. Io ce l’ho con Guillermo Mariotto […] Lui mi ha dato zero quando io ho portato un ballo fino alla fine e ha detto che l’unica costa giusta che avevo era l’abito fatta dalla sartoria. Zero è una cosa che offende perché io comunque ci ho lavorato, mi sono impegnata… Noi qui siamo tutti dei professionisti che hanno mai ballato. – riporta Blog Tv Italiana – Quindi solo per questo, se una si mette in gioco e ci prova, non gli puoi dare zero. Magari due. Tre? Ma non zero! Zero è proprio offensivo da morire. Credo che Mariotto lo faccia per attirare su di sé l’attenzione da parte dei media, delle telecamere, ma lo trovo scorretto, brutto. Posso dirlo? Anche cafone. Ecco, trovo che Guillermo Mariotto sia un cafone”.

Parole di fuoco quelle di Marta Flavi che conclude l’invettiva contro il giudice di Ballando, accusandolo di voler essere al centro dell’attenzione in studio. Nel frattempo, Selvaggia Lucarelli ha ammesso chi è il suo ballerino preferito nella storia del programma.

