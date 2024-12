Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto: "Nessuna fuga, Se Milly mi vorrà ci sarò"

Gossip TV

Raggiunto dall’AdnKronos, lo stilista ha spiegato il motivo per cui ha lasciato in diretta lo studio di Ballando con le Stelle, nel corso della decima puntata, andata in onda sabato 30 novembre scorso.

Durante la decima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 30 novembre scorso, Guillermo Mariotto ha lasciato lo studio in diretta, lasciando tutti i presenti con il fiato sospeso e generando l'attenzione del pubblico e molte speculazioni.

Guillermo Mariotto: "Nessuna fuga da Ballando con le Stelle, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison che dirigo"

Lo stilista, giurato storico del programma condotto da Milly Carlucci, ha spiegato il motivo per cui ha lasciato il programma attraverso un comunicato diffuso dall’agenzia AdnKronos.

Mariotto ha dichiarato di essere stato costretto a intervenire per gestire un’emergenza presso la maison Gattinoni, di cui è direttore creativo. Un membro chiave del suo team, responsabile del coordinamento della produzione, è stato colpito da un malore improvviso, lasciando incompleti i lavori su un importante ordine di abiti di alta moda destinati a un matrimonio reale in Arabia Saudita. Di conseguenza, lo stilista si è recato d’urgenza nell’atelier per supervisionare gli ultimi preparativi prima della spedizione verso Riad​.

Mariotto ha sottolineato che la sua azione non è stata un abbandono del programma, ma una scelta obbligata per salvare mesi di lavoro. Ha aggiunto di non aver mai mancato una puntata del programma, partecipando persino in passato in condizioni di salute precarie. Ha dichiarato inoltre di essere pronto a tornare a Ballando qualora Milly Carlucci decidesse di confermare la sua presenza in giuria, rimandando così ogni decisione alla conduttrice​

"Nessuna fuga da Ballando con le Stelle, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi. Non ho mai fatto un’assenza in tv, ho sempre partecipato al programma anche con la febbre. Mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato. [...] Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei. Intanto a fine settimana sarò da Francesca Fialdini nel programma "Da noi…A ruota libera"."

La vicenda ha suscitato anche reazioni nei talk show, come riportato a La Vita in Diretta, dove si è fatto notare che Mariotto era stato visto con Amanda Lear nel backstage poco prima di lasciare il programma. Ciò ha inizialmente generato ulteriore curiosità e speculazioni, ma il chiarimento dello stilista sembra aver messo a tacere le polemiche