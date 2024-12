Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto furioso dopo il Tapiro di Striscia la Notizia: "Gentucola che mi ha infastidito!"

Gossip TV

Guillermo Mariotto, giurato di Ballando con le Stelle, ha ricevuto il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia e non sembra averla presa bene! Ecco cosa è successo dopo che Valerio Steffelli gli ha consegnato il Tapiro.

L'improvviso abbandono dello studio da parte di Guillermo Mariotto durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 30 novembre, ha generato curiosità e ipotesi. A distanza di giorni, il giudice del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha fatto sapere di aver abbandonato il programma in tutta fretta a causa di un problema alla Maison Gattinoni, di cui è direttore creativo, che richiedeva la sua immediata attenzione. Nonostante la giustifica, tuttavia, Striscia la Notizia ha pensato bene di consegnargli il Tapiro d'Oro. Un gesto che Mariotto non sembra aver apprezzato molto...

Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto furioso per la consegna del Tapiro

Il servizio di Valerio Staffelli, che si è occupato di consegnare il Tapiro d'Oro allo storico giudice di Ballando con le Stelle, andrà in onda questa sera, sabato 7 dicembre su Canale 5. Dalle prime immagini diffuse in anteprima dal Tg satirico sembra però che Guillermo Mariotto si sia infastidito molto per il dono dell'inviato di Striscia la Notizia, tanto che non sono mancate parole molto dure nei confronti di Staffelli. Inoltre, lo stilista avrebbe sbatutto il Tapiro contro la portiera dell'auto e avrebbe mandato in frantumi la statuina.

Nelle scorse ore, tuttavia, come riporta Biccy.it, sembra che il giornalista Gabriele Parpiglia abbia provato a contattare Mariotto per avere una sua spiegazione dei fatti su quanto accaduto con Valerio Staffelli e che il giurato del dancin show di Rai1 avrebbe risposto in maniera molto stizzita e infastidita alle domande del giornalista.

Secondo quanto riporta il sito di gossip di Biccy.it, infatti, Mariotto avrebbe dichiarato di essere impegnato e che queste telefonate lo disturbavano parecchio. In merito alla notizia della consegna del Tapiro da parte di Striscia la Notizia avrebbe poi detto: "Avete letto la notizia di cosa? Striscia la NOtizia? E chi è Striscia la Notizia? Cos'è il tapiro? Oddio, quella gentucola che è venuta ad aggredirmi all'aereoporto. Hanno fatto una cosa assurda davanti all'aereoporto davanti ai miei colleghi di lavoro. La prego ne ho abbastanza per oggi".

Ballando con le Stelle, Striscia la Notizia consegna il Tapiro a Guillermo Mariotto: la sua reazione non passa inosservata

Stando alle prime immagini del servizio di Striscia la Notizia che andrà in onda stasera, sabato 7 dicembre, Valerio Staffelli ha raggiunto Guillermo Mriotto mentre era all'aereoporto e l'avrebbe fermato per consegnargli il Tapiro d'Oro. Immediato il fastidio dello stilista, che è stato ripreso intento a fumare una sigaretta.

Irritato per questa interruzione, il giudice di Ballando con le Stelle avrebbe detto a Staffelli: "Questa sigaretta va a finire in un posto", portando l'inviato a replicare con un "questa è una minaccia", ma il giurato avrebbe invece ribattuto che non lo era affatto, aggiungendo poi:

No, va a finire in un posacenere, ma il posacenere lo scelgo io. Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere"

I toni non si sarebbero poi rasserenati, tanto che il Tapiro è stato poi gettato dallo stilista e, come si legge nel video pubblicato sui social da Striscia la Notizia, è andato in mille pezzi.

