Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto contro Sara Di Vaira: "Stai calma e stanne fuori!"

Gossip TV

Durante la puntata di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto e Sara Di Vaira hanno avuto un duro scontro dopo l'esibizione di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Ecco cosa è successo!

Puntata di scontri quella di Ballando con le Stelle andata in onda su Rai1 ieri sera, sabato 9 novembre. Non solo Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli hanno dato fuoco alle polveri, ma anche tra Guillermo Mariotto e Sara Di Vaira sono volate scintille.

Ballando con le Stelle, scontro tra Guillermo Mariotto e Sara Di Vaira

Subito dopo la performance in pista di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia è arrivato il momento dei giudizi da parte della giuria del dancing show condotto da Milly Carlucci. Oltre allo scontro tra l'ex opinionista del GF e la giornalista, a far scalpore è stata anche la lite che si è consumata tra Sara Di Vaira e il giudice Guillermo Mariotto. A scatenare l'accesa lite è stata la consuetudine della giuria di rivolgersi al ballerino professionista che accompagna Bruganelli con l'appellativo "ragazzo", anziché "maestro", come si dovrebbe.

L'ex insegnante di ballo Sara Di Vaira, infatti, dopo aver ascoltato le critiche su Sonia Bruganelli, si è rivolta a Guillermo Mariotto e l'ha rimproverato perché non è corretto rivolgersi al maestro Aloia chiamandolo "ragazzo": "Dopo sette puntate lo chiamate ragazzo e volete risultare credibili? No, lui è un insegnante e tu, caro Mariotto, lo chiami con il suo titolo".

Il giudice si è risentito di queste parole e ha immediatamente cercato di zittire l'ex professionista del dancing show, chiedendole di non intromettersi:

"Dico ragazzo perché è giovane e bello. E stai calma, anzi, stanne fuori! Sì, fuori, perché da Caterina Balivo ti ho tritata, sei stata tritatissima. Quante sciocchezze che dici, perché ho detto che è un ragazzo. Sono solo cavolate"

Mariotto si è riferito all'usanza, nella trasmissione di Caterina Balivo La volta buona, di scegliere tra le foto di due personaggi dello spettacolo e tritare quella che meno si tollera. Sara Di Vaira ha replicato stizzita: "Non sei mai riuscito a tritarmi in dieci anni qui, figurati dalla Balivo. Portate rispetto ai maestri e chiamateli con i loro nomi".

Ballando con le Stelle, tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli volano stracci

Non si sono ancora placati gli scontri tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, che anche nella settima puntata hanno avuto un acceso confronto ieri a Ballando con le Stelle.

Il valzer che ha eseguito con Carlo Aloia è stato giudicato in maniera poco positiva e quando Lucarelli ha chiesto alla ballerina cosa il pubblico avesse compreso di lei con questa esibizione, Bruganelli si è lasciata andare a una frecciatina velenosa sul lavoro della giudice e ha citato la newsletter a pagamento nella quale la giornalista ha scritto un articolo sulla concorrente, lasciando intendere che Bruganelli avrebbe voluto prendere il suo posto in giuria.

A questa frecciatina, Lucarelli ha replicato che è giusto che ognuno si faccia pagare per il proprio lavoro e che lei "non ha mai avuto fidanzati o mariti ricchi che provvedessero, ma doveva guadagnarsi da vivere". Selvaggia Lucarelli ha preferito poi cambiare argomento e tornare a commentare il ballo di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, definendolo senza infamia né lode, ma che dato l'infortunio della ballerina era più che dignitoso.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle