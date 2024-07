Ballando con le Stelle, Francesco Paolantoni criticato per la partecipazione al programma. La replica del comico

Gossip TV

Francesco Paolantoni è uno dei primi concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma la sua presenza ha scatenato i commenti negativi degli haters. Ecco come ha replicato il comico!

Manca sempre meno alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, il dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Nelle scorse ore, l'account ufficiale del programma ha annunciato che Federica Nargi sarà una delle prossime ballerine a mettersi in gioco nella trasmissione. E, oltre a lei, è oramai certa anche la presenza del comico Francesco Paolantoni. Tuttavia, alcuni haters, sui social, hanno lamentato la presenza del comico napoletano nel programma, ma di certo non si sarebbero aspettati la replica di Paolantoni ai loro commenti.

Ballando con le Stelle, Francesco Paolantoni replica ai commenti degli haters

La presenza del comico era stata già anticipata da TvBlog: il sito di informazione, infatti, quasi un mese fa, aveva riportato la notizia che Francesco Paolantoni avrebbe detto addio a Tale e Quale Show, programma condotto da Carlo Conti, per darsi alle danze di Ballando con le Stelle.

Alla presentazione dei palinsesti, inoltre, Francesco Paolantoni aveva confermato il passaggio al dancing show, mostrando le sue doti di ballerino con un video molto divertente. Ballando sulle note di Shake it off di Taylor Swift, il comico aveva concluso la sua performance dicendo: "Ci vediamo a Ballando con le Stelle, forse".

Sembra perciò certo che Francesco Paolantoni farà parte del cast di ballerini della prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma la sua presenza non sembra far felici tutti sui social. Immancabili, infatti, sono arrivati i commenti negativi degli haters che hanno spaziato dalle accuse di raccomandazione a espressioni di fastidio per la partecipazione del comico a tutti i programmi Rai. Ma la risposta di Paolantoni non si è fatta attendere e a chi gli ha chiesto "Chi ti raccomanda?", ha replicato con un ironico "Soreta", rispecchiando in pieno la sua comicità napoletana.

Francesco Paolantoni, dall'addio a Tale e Quale Show a Ballando con le Stelle

In una recente intervista a SuperguidaTv, Carlo Conti ha rivelato alcuni particolari sui programmi di cui sarà al timone per la prossima stagione televisiva. Tra essi, oltre al Festival di Sanremo 2025, anche la 14esima edizione di Tale e Quale Show, uno degli appuntamenti più amati e seguiti dell'autunno televisivo su Rai1.

Questa edizione, tuttavia, partirà con una serie di addii: quello di Loretta Goggi, che ha deciso di non sedere al tavolo dei giudici, dopo 13 edizioni di successo, ma anche l'assenza di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Sui comici che hanno allietato il programma di Rai1, il conduttore ha confermato che l'assenza di entrambi è dovuta ad altri impegni che li terranno occupati altrove.

Gabriele Cirilli, infatti, sarà in tourneé con uno spettacolo teatrale, mentre Paolantoni farà parte del cast di Ballando con le Stelle e perciò per questa edizione entrambi saranno assenti da Tale e Quale Show, anche se, promette Conti, "non mancheranno i momenti divertenti".