Ballando con le Stelle, due noti volti della tv pronti a prendere parte al programma: ecco di chi si tratta!

Gossip TV

Mancano ancora diversi mesi alla nuova edizione di Ballando con le Stelle e spuntano i nomi dei primi due possibili concorrenti. Ecco di chi si tratta!

Ballando con le Stelle è uno dei programmi dei palinsesti Rai più seguiti di sempre: grazie alla conduzione di Milly Carlucci e a un format oramai ben collaudato, la trasmissione di Rai2 è un successo assicurato. Per la prossima edizione ci vorrà ancora qualche mese, ma sono già spuntati i nomi dei primi concorrenti: si tratta di due noti volti della tv!

Ballando con le Stelle, svelati i nomi dei primi due concorrenti!

Già una delle ultime indiscrezioni riportate da TvBlog rivelava che per la prossima edizione, in giuria, avremmo trovato un nuovo protagonista, un nome che non ha potuto non stupire i fan del dancing show: si tratta di Teo Mammuccari, reduce dall'allontamento da Le Iene e da Tu Si Que Vales, dove a prendere il suo posto ci sarà Luciana Littizzetto. Ma, ora, secondo Dagospia, possiamo già conoscere anche chi saranno i primi due concorrenti.

Il sito di Roberto D'Agostino riporta che si tratta di due nomi molto noti nel mondo della tv e che, se confermati, renderebbero già molto interessante la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Non che quella di quest'autunno non sia stata ricca di colpi di scena: dalle polemiche nate tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli alla vittoria di Luisella Costamagna, ritornata in gara dopo un infortunio solo grazie al ripescaggio. Per non parlare, poi, dei commenti sscatenati da Lucarelli per questo trionfo inatteso, a cui si aggiunge l'amara consapevolezza di aver visto eliminato Lorenzo Biagiarelli solo perché era il suo compagno.

Nonostante i continui litigi, sembra, tuttavia, che, nella prossima edizione farà ritorno tutta la giuria al completo e che sarà pronta a fare il suo dovere, anche se davanti dovesse trovarsi due nomi come quelli che stiamo per svelarvi: infatti, secondo il sito d'informazione, pronti a firmare per la prossima edizione di Ballando con le Stelle sono Simona Ventura e Bruno Barbieri! Ecco cosa ha riferito in merito Dagospia:

"Candela flash! Scendono in pista Simona Ventura e Bruno Barbieri! Milly Carlucci scatenata: trattative avanzate per portare a Ballando con le Stelle la famosa conduttrice e il giudice di Masterchef. Bocciate le Drag Queen, Karma B, provinato anche il pasticciere di Bake Off Damiano Carrara"

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle