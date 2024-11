Ballando con le Stelle, ci sarebbe tensione tra Federica Pellegrini e il ballerino Madonia "a causa di Sonia Bruganelli"

Gossip TV

"Malumore di Federica Pellegrini, vittima, non per sua scelta, sia chiaro, di non poche tensioni e difficoltà, nel rapporto con Madonia" il retroscena di Gabriele Parpiglia sul dietro le quinte di Ballando con Le Stelle.

Tra i concorrenti della diciannovesima edizione di Ballando con Le Stelle, c'è anche "la Divina", l'ex campionessa olimpionica Federica Pellegrini che danza con Angelo Madonia, compagno di Sonia Bruganelli, anche lei nel cast del dacing show di Rai.

Ballando con le Stelle, tensioni tra Federica Pellegrini e Angelo Madonia

Secondo quanto ha riferito il giornalista Gabriele Parpiglia, ci sarebbe tuttavia molta tensione tra la Pellegrini e il ballerino. Il 39enne originario di Palermo avrebbe indispettito l'ex nuotatrice che avrebbe però scelto di evitare qualsiasi polemica. Secondo quanto riportato dal giornalista, il clima tra la campionessa di nuoto e il suo maestro di ballo, Angelo Madonia, sarebbe tutt'altro che sereno. Nonostante il loro impegno a portare avanti l’esperienza televisiva, il rapporto tra i due è stato segnato da incomprensioni e difficoltà.

Sembra che Madonia abbia trascorso le prime settimane di allenamento chiamando la sua partner “Pellegrini” invece di “Federica”. Parpiglia evidenzia come questo gesto, apparentemente piccolo, abbia creato un’atmosfera tesa e poco confortevole per la "Divina". Sebbene si possa pensare a un approccio scherzoso, in questo caso la situazione era priva di ironia. Angelo, nel tentativo di evitare gelosie e scatenare le ire di Sonia Bruganelli avrebbe mantenuto un tono formale, alimentando ulteriori tensioni e mostrare poca delicatezza nei confronti della sua “allieva”. Federica ha preferito non reagire apertamente, scegliendo di concentrarsi sul ballo. Tuttavia, questo ha inciso negativamente sul suo percorso nello show, un’esperienza che avrebbe voluto vivere con maggiore serenità.

Un ulteriore colpo: la dichiarazione della Bruganelli

La situazione non è migliorata, anzi, si è aggravata con una dichiarazione fatta da Sonia Bruganelli. Durante un’intervista a "Domenica In" con Mara Venier, Sonia ha lasciato intendere che la sua relazione con Madonia stesse attraversando un momento di crisi." Devo ancora capire cosa voglio davvero per evitare di fare soffrire gli altri. Non so quale sarà il mio futuro, ma vorrei essere un punto di riferimento per i miei figli», ha detto. Parole che hanno contribuito a creare ulteriore confusione e a peggiorare l’umore di Madonia. La crescente tensione ha avuto un impatto diretto su Angelo Madonia, che si è presentato in sala prove visibilmente più nervoso e con l’umore a terra. Questo ha inevitabilmente influito sulle sue esibizioni e sulla sinergia con Federica. Parpiglia ha sottolineato come la campionessa si sia ritrovata in una situazione complicata, vittima di dinamiche che non avrebbe mai voluto vivere.

Parpiglia ha concluso il suo racconto sperando che la situazione possa migliorare, e che chi di dovere intervenga per calmare gli animi. "Stoppate i “Brugania” e fateli ballare, se riuscite. Aspettando che una volta finito il programma, possano aprirsi una scuola di danza e chiamarla “La scuola di Sonia”.Pensavate di Angelo? Dai su, avete capito chi comanda" ha concluso.