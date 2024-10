Ballando con le Stelle, Bianca Guccero favorita per la vittoria? ''Ansia da prestazione, un salto nel vuoto’’

Gossip TV

Bianca Guaccero torna in tv come ballerina Vip di Ballando con le Stelle. Dopo la sua spumeggiante esibizione nella prima puntata su Rai 1, la conduttrice commenta l’ipotesi che sia lei la favorita alla vittoria finale.

È iniziata col botto la nuova stagione di Ballando con le Stelle, che ha totalizzato un ottimo punteggio di share con il suo debutto su Rai 1. Bianca Guaccero è tra le protagoniste dello show danzante, condotto da Milly Carlucci, e per molti è già la favorita alla vittoria finale. Ecco come ha commentato la conduttrice, parlando di questa nuova esperienza televisiva dopo il disastro del suo programma Liberi Tutti.

Bianca Guaccero si mette alla prova a Ballando con le Stelle

Al via la nuova edizione di Ballando con le Stelle che ha fatto un debutto incredibile, totalizzando un’ottimo share tanto da battere il rivale Tu si Que Vales su Canale 5, come mai prima era successo nella storia della televisione tra i due programmi in prima serata. Il cast è composto da Alan Friedman, Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, I Cugini di Campagna, Nina Zilli, Federica Nargi, Tommaso Marini, Sonia Bruganelli, Bianca Guaccero, Furkan Palali, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Anna Lou Castoldi. Ci sono già le prime polemiche dopo la prima puntata andata in onda su Rai 1, ma anche tanto entusiasmo da parte di chi si rimette in gioco con Ballando come nel caso di Bianca Guaccero che, intervista da Supeguidatv ha ammesso:

“È davvero incredibile essere qui, è come stare sulle montagne russe. C’è l’adrenalina ma anche la paura e tanta curiosità per quello che mi verrà detto. E’ un campo nuovo per me in cui mi sto misurando per la prima volta, un salto nel vuoto”.

In coppia con il ballerino professionista Giovanni Pernice, Bianca vuole farsi conoscere meglio e dimenticare il disastro del suo programma Liberi Tutti, cancellato dalla Rai dopo appena tre puntate a causa degli ascolti incredibilmente bassi.

Ballando con le Stelle, Guaccero favorita per la vittoria finale!

Tra le protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero ha immediatamente entusiasmato il pubblico con la sua esibizione frizzante a ritmo di samba, insieme al ballerino professionista Giovanni Pernice. Sin da quando è stato annunciato il cast, Bianca ha ricevuto tantissimo sostegno da parte dei fan sui social, ammettendo di essersi anche commossa per alcuni messaggi sinceri e dolci nei suoi confronti, ed è stata poi indicata come favorita alla vittoria. Ma come vive queste previsioni sul suo conto?

“Questo mi mette ansia da prestazione. E’ qualcosa di positivo da un lato perché è una mozione di stima ma dall’altra ti mette in condizione di dover dare di più. Sono una persona che sta imparando a ballare, quindi siate magnanimi se avrò una defaillance”.

Nonostante si stia misurando con un mondo tutto nuovo, Bianca è certa di poter dare il suo meglio e la sua prima esibizione parla chiaro. Senza dubbio questa è un’occasione per rilanciarsi anche a livello televisivo dato che, nell’ultimo periodo, Guaccero è stata poco fortunata con i suoi format nonostante il grande affetto del pubblico della Rai.

