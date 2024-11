Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non si nascondo più: ecco gli scatti del loro bacio

Gossip TV

Bianca Guaccero è una delle attuali concorrenti di Ballando con le Stelle e sembrerebbe aver trovato l'amore con Giovanni Pernice, suo partner di ballo. Eccoli in alcuni scatti in cui si scambiano un tenero bacio.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non si nascondono più: la concorrente dell'attuale edizione di Ballando con le Stelle e il suo maestro di ballo sono stati paparazzati insieme e sono diventati virali gli scatti del loro bacio.

Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non si nascondono più: gli scatti del loro primo bacio

Dopo diversi rumors sulla chimica tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, la coppia è stata paparazzata insieme dai fotografi di Chi mentre, fuori casa della conduttrice, si è scambiata un tenero bacio. Le prime voci su una certa intesa tra la conduttrice e il maestro di ballo del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci erano iniziate a circolare dopo che Rossella Erra aveva fatto notare la complicità durante le loro esibizioni, ma all'inizio i due hanno sempre negato che tra loro ci fosse qualcosa di più che stima e chimica nel ballo.

Tuttavia, poco dopo, la conduttrice aveva raccontato che lei e Pernice erano andati in Puglia per un weekend insieme alla famiglia e gli amici di lei e aveva poi condiviso un post in cui raccontava di come si fossero rilassati e che era stata contenta di presentare il maestro di ballo ad alcuni suoi amici. Un'ulteriore conferma del loro sentimento è arrivata dagli scatti pubblicati sul settimanale Chi, nei quali si vedono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice scambiarsi un tenero bacio, di notte, sotto casa della conduttrice.

Anche il settimanale sottolinea l'intesa tra la conduttrice e il maestro di ballo: i due sono stati pizzicati mentre camminavano verso casa della conduttrice e poi sotto casa di Bianca Guaccero si sono baciati.

Foto:© Chi

Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero: "Single da 8 anni, ma ora sono pronta a innamorarmi"

Al settimanale Chi, qualche settimana fa, Bianca Guaccero aveva smentito i rumors di una storia con Giovanni Pernice e aveva approfondito la sua situazione sentimentale, svelando di essere single da ormai 8 anni. Questo periodo le era però servito per conoscere meglio sé stessa e ora, ha ammesso, si sente pronta a rimettersi in gioco e a trovare nuovamente l'amore, dopo la fine del suo matrimonio:

"Mi sento pronta per ricominciare a costruire, senza ombre. Quando finisce un matrimonio ci sono tante cose che devi elaborare anche per avere, in futuro, una storia sana, senza metterci negatività. Mi sento di aver lavorato tanto su questa cosa che è finita, sui miei erroi. Se arriverà qualcuno, mi troverà predisposta"

Su Nicola Ventola, al quale è stata legata per 5 anni, ha poi dichiarato che avrà sempre un affetto molto forte nei suoi confronti e che saranno legati per sempre: "Si dice 'mai dire mai', ma vorrei guardare avanti, le cose cambiano, si evolvono. Sto bene così con lui, durera per sempre. Le persone imprtanti non le devi perdere, perché ti hanno formato, ti hanno cambiato, le devi tenere".

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle