Ballando con Le Stelle: Barbara D'Urso e le anticipazioni sulla sua esibizione

Tutto pronto per l'attesissima esibizione di Barbara D'Urso nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 5 ottobre.

Sabato 5 ottobre 2024, andrà in onda la seconda, attesissima puntata di Ballando con le Stelle, il dacing show di Milly Carlucci che, anche quest'anno, pià contare su un cast davvero agguerrito.

Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle si esibirà con una salsa e una bachata

Per questa nuova edizione, la direttrice artistica ha svelato una squadra di vip davvero sorprendente, pronta a misurarsi sulla pista da ballo nel corso dei sabati sera. La fusione di celebrità e talento professionale promette di rendere questa stagione particolarmente avvincente. Sono 13 le "stelle" che si sfideranno in coppia con i migliori maestri di danza, non solo star del ballo ma anche ospiti di grande notorietà.

Tra questi, come è ormai noto, nel secondo appuntamento con Ballando ci sarà Barbara D'Urso come "ballerina per una notte". C'è trepidante attesa per l'esibizione di Carmelita, e oggi, TvBlog, ha rivelato con chi si esibirà e, soprattutto, quali coreografie presenterà. Considerando il compenso stratosferico (Dagospia ha rivelato che la conduttrice percepirà circa 70 mila euro come cachet) che si dice avrà per questa breve partecipazione, Milly Carlucci è riuscita a persuaderla a ballare ben due diverse coreografie su brani distinti. Barbara si esibirà in una bachata sulle melodie di "Todo De Me" (la versione spagnola di "All Of Me") e in una salsa sulle note di "Azafata". Entrambe le performance saranno accompagnate da Gianni Scandiffio, il suo partner di ballo

Giuseppe Candela, qualche giorno fa, ha scritto su Dagospia: “Per eseguire giusto un paio di passi in pista, Carmelita si porterà a casa circa 70 mila euro. Sì, avete capito bene. Un importo incredibilmente alto, un cachet che a Viale Mazzini non si vedeva da tempo.” Questo dettaglio sottolinea quanto la presenza di Barbara sia considerata un valore aggiunto per il programma, rendendo la sua esibizione un evento da non perdere.

"È da diversi anni che la volevamo in trasmissione. Quest’anno si è presentata l’occasione giusta, è nostra prassi invitare personaggi che abbiano una presenza carismatica e che abbiano un proprio pubblico. Ogni pubblico va rispettato. Barbara è un personaggio importante e ce la siamo assicurata" queste le parole della Carlucci che in conferenza stampa ha confermato l'arrivo della D'Urso come "Ballerina per una notte"