Ballando con le stelle: le anticipazioni di sabato 28 settembre 2024

News TV

Tutto è pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda oggi, sabato 28 settembre, in prima serata, su Rai 1.

Tutto è pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda sabato 28 settembre, in prima serata, su Rai 1. Anche quest’anno il cast è composto da grandi nomi del mondo dello spettacolo, ma anche dello sport e della musica italiana.

Ballando con le stelle: le anticipazioni della prima puntata della 19esima edizione, sabato 28 settembre

Il dance show più amato dal pubblico televisivo italiano, condotto come sempre da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli, giunge quest’anno alla sua diciannovesima edizione.

Come in tutte le edizioni Milly Carlucci e il suo team autorale sono riusciti a coinvolgere personaggi vivaci, eclettici, coraggiosi capaci nel corso delle settimane di mettersi alla prova e sfidare le proprie capacità .“Ballerina per una notte” della prima puntata di Ballando con le stelle 2024 sarà l’atleta Giuliana Chiara Filippi campionessa paralimpica ( specializzata nei 100 metri piani e nel salto in lungo e classificata T64) che ballerà in coppia con Moreno Porcu. “Ballerine per una notte” le sette campionesse olimpiche Volley femminile : Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Caterina Bosetti, Monica «Moki» De Gennaro, Sarah Fahr e Anna Danesi.

La squadra di pallavolo guidata da Julio Velasco, con grande orgoglio lo scorso 11 agosto, ha battuto gli Stati Uniti aggiudicandosi la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il 28 settembre è anche la giornata in cui a Roma si svolge la Super Coppa di Volley femminile.

Tredici vip emozionati e competitivi in coppia con i migliori maestri di ballo, star della danza, ma anche ospiti celebri, prove a sorpresa, una giuria attenta e rigorosa.

Anche per questa edizione la direttrice artistica ha annunciato una sorprendente squadra di vip, pronta a sfidarsi sulla pista da ballo del sabato sera. La combinazione di celebrità e talento professionale promette di rendere questa edizione estremamente emozionante.

Queste le coppie che vedremo scendere in pista, ogni sabato sera: Bianca Guaccero-Giovanni Pernice; Federica Nargi- Luca Favilla; Francesco Paolantoni- Anastasia Kuzmina; Luca Barbareschi- Alessandra Tripoli; Federica Pellegrini- Angelo Madonia; Sonia Bruganelli- Carlo Aloia; Alan Friedman- Giada Lini; Nina Zilli- Pasquale La Rocca; Tommaso Marini-Sophia Berto; I Cugini di Campagna- Rebecca Gabrielli; Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti; Massimiliano Ossini- Veera Kinnunen; Furkan Palali- Erica Martinelli.

Come ogni anno, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza.

Stessa composizione per la giuria di Ballando con le stelle 2024 : ai posti di comando ritroviamo pronti ad alzare le palette : Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Immancabile la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta. A bordo pista la “giuria popolare”, al fianco di Rossella Erra torneranno i volti amatissimi di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira sempre nella veste di tribuni del popolo. Le tre voci del popolo avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

Molte saranno le prove che le tredici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma non solo perché dovranno anche sottoporsi a delle vere e proprie prove a sorpresa che saranno valutate ovviamente dalla giuria di esperti e da quella popolare.



La prima puntata di Ballando con le Stelle, ci aspetta stasera a partire dalle 20.35 su Rai1