Bake Off Italia nuova stagione: Benedetta Parodi fa una confessione inaspettata

Benedetta Parodi parla della nuova stagione di Bake Off Italia su Real Time, rivelando di aver preso una scelta netta.

Si prepara a debuttare l’8 settembre 2023, in prima serata su Real Time, la nuova stagione di Bake Off Italia. Dopo le ultime edizioni con tanti cambiamenti, alcuni meno apprezzati altri, Benedetta Parodi fa un annuncio sulla linea che si terrà nel corso di questa stagione dello show cooking più goloso della televisione italiana.

Benedetta Parodi svela il nuovo Bake Off Italia

È tutto pronto per il debutto della nuova stagione di Bake Off Italia su Real Time, con il primo episodio in onda l’8 settembre 2023 in prima serata. Sedici aspiranti chef porteranno il loro sapere in fatto di dolci e panificazione nella cucina più golosa del piccolo schermo, davanti ai temibili giudici Ernst Knam, Damiano Ferrara e Tommaso Foglia. Torna anche Clelia D’Onofrio che, con la sua saggezza ed eleganza, intratterrà il pubblico dello show cooking con qualche pillola di sapere legata alla preparazione dei dolci della gara.

Negli ultimi anni, soprattutto durante le ultime edizioni del programma, moltissimi fan hanno protestato a causa delle scelta di dolci sempre più complessi, pomposi e difficili da replicare a casa. Come ha spiegato la presentatrice Benedetta Parodi a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando proprio delle scelte prese per la nuova edizione del programma di Real Time, la richiesta dei telespettatori è stata accolta. “Quest’anno ci sarà un ritorno alla tradizione e sarà dato spazio alle torte più fattibili. Ora ci siamo resi conto che la cosa migliore è proporre al pubblico dolci che si possono preparare facilmente”.

Benedetta e il team di Bake Off tornano alle origini con dolci della tradizione, molto più semplici da replicare in termini di ingredienti ma non per questo meno insidiosi. Certo, c’è da aspettarsi che alcune leccornie siano presentate in chiave moderna, ma questo fa certamente parte del gioco come ci insegnano i tre giudici che, nei loro atelier gourmands creano veri e propri capolavori ai quali i sedici aspiranti vincitori potranno ispirarsi. Non resta che attendere la messa in onda della prima puntata per scoprire chi saranno i concorrenti e iniziare a tifare il vostro preferito, sperando di vederlo arrivare alle selezioni finali dopo le durissime puntate costellate di prove a sorpresa.