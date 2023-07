Aurora Ramazzotti, sfogo sui social: "Non programmate niente, cambia tutto in un attimo"

Gossip TV

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, la ventiseienne Aurora Ramazzotti, si è lasciata andare a uno sfogo sui social. Ecco cosa ha detto.

A marzo, Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare Cerza, nato dalla relazione con Goffredo Cerza. Da allora, la giovane influencer racconta sui social la sua nuova vita da madre e condivide ansie e preoccupazioni con i fan.

Aurora Ramazzotti, la confessione sul parto: "Non lo accettavo"

In alcune stories su Instagram. la ventiseienne figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha svelato alcuni retroscena relativi al parto e alla maternità. Aurora non ha mai nascosto di essere spaventata dalla maternità e che anche il parto era un momento che le metteva agitazione. E, proprio in merito a quel momento così difficile e delicato, Aurora ha spiegato un dettaglio mai svelato prima: la ragazza, infatti, desiderava poter partorire con il parto naturale, ma non è stato possibile:

"Quando dico non programmate niente, intendo questo, perché le cose possono cambiare da un secondo all'altro. Alla fine Cesare è nato con un taglio cesareo e in 20 minuti era sul mio petto, morbido, assonnato e bellissimo. Ci ho messo qualche settimana a superare l'amarezza di non essere riuscita a partorirlo naturalmente. Non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro, quando in realtà semplicemente doveva andare così. Questa e una narrazione sbagliatissima in cui aggrovigliarsi che non auguro a nessuno, perché ci sono invece tanti benefici per il bambino e la mamma con il cesareo."

Non è la prima volta che l'influencer decide di sdoganare i taboo a cui ancora oggi è soggetto un argomento come la maternità: Aurora infatti ha deciso di non allattare più al seno Cesare, una decisione che ha provocato diverse critiche, e ha voluto rassicurare le neo mamme che era una scelta valida, che ogni madre ha il diritto di fare le scelte che ritiene giuste per il proprio bambino, senza però sentirsi obbligata a sosttostare a leggi e modi di comportarsi oramai superati:

"Ogni esperienza è diversa e va affrontata seguendo il proprio istinto. Errori e difficoltà fanno parte del viaggio."