Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare è stato già battezzato, ma tra gli ospiti mancava Eros Ramazzotti!

Gossip TV

Aurora Ramazzotti ha già battezzato il suo primogenito, il piccolo Cesare, nato qualche giorno fa. Ma tra gli ospiti presenti mancava il nonno Eros Ramazzotti. Vediamo insieme qualche dettaglio in più sulla notizia!

Aurora Ramazzoti ha dato alla luce il piccolo Cesare Augusto (no, non è uno scherzo, il nome completo del piccolo è davvero quello) il 30 marzo e nel giro di poche ore dalla nascita è giunta la notizia che i genitori hanno concordato di farlo battezzare.

Aurora Ramazzotti, battesimo lampo per il piccolo Cesare Augusto, ma Eros Ramazzotti è un grande assente tra gli ospiti all'evento

A riportare in eslusiva la notizia è stato Il Corriere del Ticino: la giovane Ramazzotti, dopo aver deciso di partorire in Svizzera, alla Clinica Sant'Anna, la stessa dove è nata lei, ha deciso di far battezzare il figlio domenica 2 aprile, nella cappella della clinica. Si è trattato di un momento intimo, solo per pochi, tra i quali c'era la nonna del piccolo, la showgirl Michelle Hunziker.

Una cerimonia molto breve, tanto che dopo il rito e qualche foto, Aurora ha fatto rientro nella sua camera, insieme al piccolo. La giovane conduttrice è uscita nei giorni scorsi e ha annunciato che si prenderà un periodo di riposo anche dai social per poter stare con il piccolo e abituarsi al suo ruolo di madre.

Durante i brevi festeggiamenti dopo la cerimonia religiosa, la foto pubblicata da Goffredo Cerza ha rivelato il nome completo del piccolo e dalle foto emerse dell'evento è risultato assente il nonno materno del piccolo Cesare: infatti, il cantante Eros Ramazzotti non era presente all'evento, scatenando la curiosità di molti. Da cosa è dipesa questa assenza? Contrariamente a quanto possono pensare le malelingue, il cantante non era presente semplicemente perché è impegnato in un tour in Europa con la nuova fidanzata, Dalila Gelsomino e si stava godendo dei giorni di relax con lei.