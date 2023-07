Aurora Ramazzotti, prima vacanza con il piccolo Cesare!

Gossip TV

Aurora Ramazzotti è in vacanza insieme al compagno e al loro bambino, Cesare. Vediamoli insieme in un dolce video!

Prima vacanza di famiglia per Aurora Ramazzotti, il compagno Goffredo Cerza e il loro piccolo Cesare Augusto. La coppia, infatti, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax tutti insieme, trascorrendo delle giornate al mare insieme alla nonna Michelle Hunziker, alle piccole Celeste e Sole e a Tommaso Zorzi, storico amico dell'influencer 26enne.

Aurora Ramazzotti, le prime vacanze insieme al piccolo Cesare

Il gruppo ha deciso di affittare una villa in Sardegna, in mezzo a spiagge meravigliose e a un'enorme piscina, condividendo su Instagram i momenti più belli che stanno trascorrendo insieme. E, hanno anche pubblicato un dolcissimo video in cui Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi cantano per il piccol oCesare. A riprenderli è Michelle Hunziker, sempre più innamorata del suo primo nipotino, tanto che Aurora in un'intervista dichiarò che la madre non era mai stata così entusiasta.

Per il piccolo Michelle ha anche allestito una cameretta nella sua casa, in modo da poterlo accogliere con tutte le comodità e non passa giorno che non cerchi di trascorrere del tempo insieme a lui. Così, anche per la sua prima vacanza ha voluto essere presente e ha filmato la sua Auri e Tommaso Zorzi mentre cantavano al piccolo Can't hel falling in love di Elvis Presley, mentre il piccolo li ascoltava incanto in braccio a una tata.

Negli ultimi giorni Aurora Ramazzotti ha svelato alcuni retroscena relativi al parto, che è avvenuto con il cesareo e non naturalmente, svelando di essersi sentita particolarmente in colpa e di aver impiegato molto tempo ad accettare che il suo corpo avesse bisogno di un cesareo per poter dare alla luce il suo bambino:

"Ero arrabbiata, perché il mio corpo non aveva fatto ciò che avrebbe dovuto fare, in maniera naturale"

Tuttavia, oggi, con la gioia di poter stringere tra le braccia il piccolo, anche quei brutti momenti sono solo un lontano ricordo