Aurora Ramazzotti, il nuovo tatuaggio è dedicato al piccolo Cesare!

Aurora Ramazzotti mostra ai fan il nuovo tatuaggio in onore del figlio Cesare!

Aurora Ramazzotti torna a far parlare di sé, questa volta, mostrando sui social il particolare tatuaggio dedicato al figlio Cesare.

Aurora Ramazzotti, l'influencer mostra il tatuaggio dedicato al figlio Cesare!

L'influencer 26enne ha deciso di condividere con i follower il nuovo tatuaggio dedicato al figlio Cesare, nato dalla relazione con Goffredo Cerza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è diventata mamma da pochi mesi e ha sempre cercato di proteggere il suo primogenito, non esponendolo sui social e attirandosi così gli attacchi degli haters. Ramazzotti è stata protagonista di diverse polemiche per le sue decisioni da neomamma, dalla scelta di non allattare più il piccolo al seno, fino alle foto senza veli pubblicate mentre era in vacanza.

Sul tema tatuaggi l'influencer aveva già mostrato uno dei tatoo creati appositamente per lei dal tatuatore Tatuaggi male che, con il suo inconfondibile stile, aveva ideato la scritta la tua opinione, cancellata da un sottile linea, a dimostrazione che delle critiche e delle crudeltà che le vengono spesso rivolte, Aurora ha deciso di non curarsene. Ora, arriva anche un nuovo tatuaggio dedicato, questa volta, al suo piccolo Cesare Augusto. L'influencer ha, infatti, deciso di tatuarsi il volto del piccolo, con gli occhi coperti da un paio di enormi occhiali da sole!

L'immagine copre una parte del braccio e oltre al viso del suo bambino, l'influencer ha tatuato il nome del piccolo con un cuore che lo sormonta. La scelta di non mostrare il viso del bambino dipende sempre dalla decisione della neo mamma di limitare l'eccessiva esposizione mediatica a cui molto spesso sono sottoposti i bambini delle star.