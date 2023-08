Aurora Ramazzotti ha deciso di non mostrare sui social il figlio Cesare: ecco perché

Gossip TV

Aurora Ramazzotti ha svelato perché non intende mostrare sui social il figlio Cesare. Ecco cosa ha dichiarato!

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da pochi mesi di un bambino, Cesare Augusto, nato dalla relazione con il compagno Goffredo Cerza. La giovane influencer è sempre stata molto attenta nel non mostrare il piccolo sui social, così, quando nei giorni scorsi è apparso il video, sul suo profilo Instagram, di un bambino intento a giocare con la carta da forno, i fan hanno pensato si trattasse di suo figlio. Ma la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha svelato perché ha deciso di non mostrare il figlio sui social.

Aurora Ramazzotti, ecco perché non mostra il figlio sui social

L'influencer 26enne è intervenuta per spiegare perché non mostra Cesare sul web, smentendo che il bambino nel video sia suo figlio. Il piccolo è nato dalla relazione con il compagno di Aurora, Goffredo Cerza, ed è su di lui che negli ultimi mesi si sono incentrati i video della neo mamma: Aurora, infatti, ha raccontato nel dettaglio il suo parto, le sue paure, l'ansia nel diventare madre e, spesso, ironizza sulle critiche che riceve per come decide di crescere il suo bambino. Tuttavia, Cesare non è presente in nessun video o storia Instagram fino a questo momento pubblicati dalla neo mamma.

Ramazzotti ha deciso di svelare il perché dietro questa scelta: si tratta di un motivo molto semplice, già in qualche modo condiviso da un'altra giovane coppia, quella formata da Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Anche la coppia di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di non mostrare la piccola Ginevra, nata da qualche settimana, sui social. Nel caso di Aurora è stata lei stessa a svelare il motivo dietro questa decisione e l'influencer ha approfittato dell'equivoco del video pubblicato per dichiarare pubblicamente cosa la spinge a non mostrare il volto di Cesare sui social:

"Mi fare morire, mi state scrivendo tutti: 'Oddio, finalmente si vede Cesare, è uguale al nonno, uguale al papà'. Ragazzi, non è Cesare, è il bambino di una signora che mi ha taggato perché ieri le ho consigliato di dare al bebè la carta da forno. Non è Cesare quindi, siete false se scrivete che è uguale al papà."

La giovane influencer ha poi proseguito, pubblicando un'ulteriore storia sui social, in cui dichiarava che le piacerebbe poter condividere con i fan tutti i bei momenti che trascorre con il figlio e mostrare loro quanto è dolce e quanta gioia ha regalato a lei e Cerza, ma c'è un motivo ben preciso per cui ha deciso di non farlo:

"L'ho capito solo tenendolo tra le mie braccia che era qualcosa di troppo indifeso e perfetto per esporlo a quello che si annida sui social (e di cui tutti, io compresa, facciamo parte). Vedo quotidianamente tante cose che mi spaventano e con lui non voglio correre alcun rischio. Non so niente di essere genitore e sto imparando giorno per giorno, ma credo che dargli una possibilità di scegliere per sé sia il minimo che possa fare"