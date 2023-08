Aurora Ramazzotti, alle critiche per la foto provocante postata lei risponde così!

Gossip TV

Aurora Ramazzotti è finita di nuovo al centro delle polemiche per uno scatto provocante postato sui social. Ecco cosa ha risposto agli haters!

Aurora Ramazzotti continua a far parlare di sé: da quando è diventata mamma, le critiche verso la 26enne figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono notevolmente aumentate. Ma, per fortuna, la giovane influencer riesce a rispondere con ironia a qualsiasi commento velenoso degli haters.

Aurora Ramazzotti, la foto provocante scatena i commenti degli haters: ecco la sua risposta!

Durante questa estate, Aurora Ramazzotti, il compagno Goffredo Cerza, il loro primogenito, il piccolo Cesare Augusto e diversi amici di famiglia hanno trascorso qualche settimana in Sardegna, godendosi il mare e il relax. La giovane influencer, per raccontare questi primi momenti di vacanza, ha deciso di pubblicare sul suo account Instagram diverse foto e una in particolare ha attirato le critiche degli haters. Si tratta di uno scatto che la ritrae nuda mentre si fa la doccia nel giardino della casa affittata per le vacanze. Un'immagine giudicata da molti bigotti fin troppo provocante per una neo mamma.

La foto, in realtà, non mostra nulla del corpo di Aurora, dato che la ragazza è ritratta di profilo, ma la sola presenza della nudità è bastata a scatenare i commenti al vetriolo di numerosi haters. Tra le varie accuse che si possono leggere sotto il post ci sono quelle di essere un'esibizionista e poi, ovviamente, quella di non comportarsi come una "vera mamma":

"Sei una mamma...la foto è insensata e poco educativa"

A queste parole, Aurora Ramazzotti - che ha già dimostrato cosa pensa dell'opinione degli haters con il suo ultimo tatuaggio - ha deciso di rispondere con la solita ironica che la caratterizza. L'influencer ha deciso di commentare il suo post, pubblicando una gif che mostra il conduttore Joe Stewart mentre mangia dei popcorn: un chiaro riferimento al fatto che si aspettava questa bufera e non vedeva l'ora di godersi lo spettacolo. Inoltre, nelle sue stories, Aurora ha condiviso il suo pensiero riguardo alle cattiverie ricevute, dicendosi per nulla pentita degli scatti pubblicati:

"I 0.3 secondi di stallo dedicati all'inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace, benché fastidioso dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una m*****"