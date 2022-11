Arisa, per la coach della scuola di Amici è già acqua passata la storia con Vito Coppola?

Gossip TV

La cantante e coach nella scuola di Amici ha già dimenticato la relazione con Vito Coppola? C'è forse un nuovo amore nella sua vita. Ecco tutto quello che sappiamo.

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi è una delle insegnanti più amate dai ragazzi, nonostante la severità: parliamo di Arisa, ritornata nel ruolo di coach del talent show di Canale 5. Ma forse, non tutti ricordano che l'anno scorso ha anche partecipato a Ballando con le Stelle, strappando la vittoria insieme al suo partner di bello, Vito Coppola.

Arisa: "Rinuncio all'amore, nonostante mi faccia soffrire"

Il pubblico non aveva potuto fare a meno di notare che tra i due partner c'era una forte chimica, che si mostrava non solo durante le esibizioni, ma anche al di fuori di esse. E, nonostante la differenza d'età (28 lui, 40 lei), Arisa e Vito Coppola, una volta terminato il programma, avevano deciso di mettersi in gioco e iniziare una storia.

L'idillio è durato poco, dal momento che il ballerino è volato a Londra per partecipare all'edizione inglese di Ballando con le Stelle. A un'intervista al settimanale Oggi, la cantante avrebbe dichiarato:

"Devo rapportarmi con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo"

Lasciando, così, intendere che tra i principali motivi che l'avevano spinta a chiudere la sua relazione con Vito Coppola ci fosse quasi sicuramente anche la differenza d'età tra i due e che li portava ad essere in due tempi diversi delle loro vite. Ma, attualmente, nella vita della cantante c'è un nuovo amore?

Nonostante appaia radiosa e sia sempre in vena di schermaglie con il collega della scuola di Amici, Rudy Zerbi, come nel caso dello confronto con Wax, nella sua vita non sembra esserci un nuovo amore.

A tal proposito, Arisa avrebbe dichiarato:

"Rinuncio all'amore, ma lo dico a malincuore, perché fin da piccola sogavo di innamorarmi"