Amici 22, arriva il confronto nella scuola tra Wax e Rudy Zerbi: "La questione è chiusa"

Wax si confronta con Rudy Zerbi dopo le pesanti affermazioni che gli aveva rivolto nella scuola di Amici.

Nella scuola di Amici è arrivato il tanto atteso confronto tra Wax e Rudy Zerbi. Nelle ultime ore, il giovane cantante della ventiduesima edizione del talent show ha avuto modo di spiegarsi e di raccontarsi ad Arisa, che ha poi deciso di chiamare il suo collega per mettere definitivamente un punto alla questione che li ha visti protagonisti.

Wax e Rudy Zerbi a confronto ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 22, Wax e Rudy Zerbi hanno avuto modo di confrontarsi e chiarirsi una volta per tutte. Per chi non lo sapesse, il cantante in un momento di sfogo aveva dato del "falso, ba****do" al professore della scuola, mandandolo su tutte le furie. A distanza di alcuni giorni dallo scontro, Arisa ha voluto incontrare il suo allievo per cercare di conoscerlo meglio:

Io vengo dalla strada. Dalla strada impari a sopravvivere, io vengo da una particolare strada, non da una qualunque. La mia famiglia non mi ha fatto mancare niente eh. Neanche la sofferenza. La musica mi ha dato le ali per raggiungere chi volevo, per raggiungere le persone che avevo perso. La mia famiglia ha litigato ogni giorno ma dopo non mancava mai il sorriso. Mio fratello è stato e sarà sempre il mio amore il mio migliore amico, il mio tutto. [...] La rabbia c’è. L’amore c’è. Con queste due cose sono riuscito a convivere. La rabbia la conosco tanto l’amore manca ancora tanto. Per me questo è un mondo totalmente nuovo. La calma non la conosco, mai conosciuta. Arrivo e dico che sono proprio fortunato. Però forse la mia fortuna me la sono creata. Non è arrivata proprio da sola. Sto cercando di fare di tutto per me e per la mia famiglia. [...] Non siamo abituati a cose tanto belle. Quindi non sappiamo comportarci.

Il racconto di Wax ha colpito Arisa, che ha deciso di telefonare a Rudy per chiedergli esplicitamente di "perdonare" il cantante per le dure parole espresse nei suoi confronti. Richiesta che è stata accolta dall'insegnante di Amici:

Mi hanno detto che volevi mettere il punto sulla situazione. Io scherzo e sono ironico. Non ho niente contro Wax. So che ti hanno fatto vedere una foto, ci somigliamo anche, siamo due rossini. Non è una buona cosa per te. Se farai cose che mi piacciono te lo dirò, se farai cose che non mi piacciono te lo dirò. Niente di personale. Spero lo capirai. Anzi, ti dirò, abbiamo anche molte cose in comune io e te, di quando ero ragazzo. Prometto che la questione è chiusa.

