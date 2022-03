Aria tesa tra Barbara D'Urso e Alfonso Signorini, il gesto social che non passa inosservato

Gossip TV

I rapporti tra i due conduttori di Mediaset non sembrano ancora idilliaci dopo le vecchie ruggini del passato.

Ieri sera, su Italia1, è andata in onda la prima puntata della quinta edizione de La Pupa e il Secchione Show condotta da Barbara D'Urso. Lo show, in onda in una nuova versione rivisitata e corretta ha avuto un buon riscontro di pubblico, registrando 2.003.000 telespettatori, pari al 12,63% di share. Dopo la diretta, la D'Urso, ha condiviso un tweet con una frecciatina al Grande Fratello Vip.

Barbara D'Urso e Alfonso Signorini: frecciatine e mancate ospitate

"Lei in prima serata su Italia1 ha realmente cancellato sei mesi di GFvip" recitava il cinguettio su Twitter. Il gesto social della conduttrice campana non è naturalmente passato inosservato, alimentando nuovamente l'opinione che possano esserci contrasti tra lei e Signorini, causate anche da vecchie ruggini del passato.

Durante la finale del Gf Vip, Alfonso Signorini si è complimentato con la conduttrice in collegamento da Milano, evidenziando però la "retrocessione" da Canale 5 a Italia 1:

"Grande applauso a Barbara per il coraggio e la professionalità che dimostra. Non è roba da tutti i giorni per una prima donna come lei aver accettato con entusiasmo il suo volto e la sua figura su Italia 1 e lo fai con grande semplicità e con grande entusiasmo Brava!"

E non è finita qui. Stando al portale di Davide di Maggio, Signorini, avrebbe voluto la D'Urso solo in collegamento, a differenza di Ilary Blasi che è stata ospite in studio durante la finale.

"La conduttrice partenopea presenzierà alla finale di Grande Fratello Vip 6 per promuovere il debutto de La Pupa e il Secchione Show annunciando, tra le altre cose, l’ingresso in giuria di Soleil Sorge. Non metterà piede in studio però, per lei è previsto un semplice collegamento. Il motivo, possiamo rivelarvelo. E’ Alfonso Signorini a non volerla nel Palastudio di Cinecittà. Alla conduttrice de La Pupa e il Secchione Show, ha preferito la prima donna dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi, infatti, stasera tornerà al GF Vip per lanciare la partenza del reality sulla sopravvivenza, in onda da lunedì prossimo su Canale 5."