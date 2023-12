Antonino Spinalbese: "Mi vergogno molto ma sono disperato" e spunta anche la foto che avrebbe fatto arrabbiare Belen

Gossip TV

Dopo il botta e risposta al veleno tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, l'ex hair-stylist si sfoga sui social e sul web gira una foto che avrebbe fatto infuriare l'argentina.

Nel corso della giornata di ieri, Belen Rodriguez, prima di fare ritorno nella sua Argentina, ha pubblicato una serie di post e Ig Stories di fuoco attaccando in prima persona l'ex compagno Antonino Spinalbese, accusato di non essere un padre presente. L'ex hair-stylist ha replicato a sua volta ed è emersa una situazione tra i due ex fidanzati a dir poco tesa.

Antonino Spinalbese parla della situazione con Belen Rodriguez: "Persone “adulte” non sono riuscite a risolvere i loro problemi in privato. La disperazione mi ha portato a questo"

La Rodriguez ha anche fatto presente che passerà per vie legali, ha definito Spinalbese un nullafacente che grazie al suo aiuto è riuscito ad entrare al Grande Fratello e nei commenti ha anche dichiarato che la verità sui comportamenti dell'ex fidanzato spezzino è gravissima ma ovviamente la maggior parte delle persone non è a conoscenza. Spinalbese ha accusato Belen di dire bugie, di occuparsi invece della figlia Luna Marì sempre e al di là di tutto essendo la sua ragione di vita, di non avere abbastanza diritti in quanto padre e anche che la piccola è partita con Belen per raggiungere il Sud America senza il suo consenso. Ma non è affatto finita qui e non finirà di certo con la guerra social. Antonino, in un commento, ha aggiunto:

"Mi vergono molto di essermi esposto per la prima volta mediaticamente - ha scritto Spinalbese in un commento sotto il suo post - sarà la rabbia, saranno tante cose, ma in questo ci rimetterà mia figlia, ed io l’ho permesso, ma non faccio mai cose a caso, devo pensare al suo futuro che da questo momento è cambiato, perché due persone “adulte” non sono riuscite a risolvere i loro problemi in privato, ma la disperazione mi ha portato a questo, e credo che questo sia un nuovo inizio per me, e spero che lo sia per tutti quei padri, costretti a situazioni folli. Scusatemi"

E mentre Belen ha raggiunto nel mentre il suo paese nativo proprio con la piccola Luna Marì, nel web è iniziata a circolare la foto che l'avrebbe fatta infuriare contro l'ex compagno. Antonino ha pubblicato infatti uno scatto con un cagnolino in braccio davanti ad un albero di Natale, accompagnato dalla scritta "Auguri a tutti i papà". La frase e la foto sarebbero stati una palese frecciatina all'argentina che ha trascorso le festività natalizie con Luna Marì, necessariamente lontano dal padre con il quale Belen non ha mantenuto un rapporto sereno, come si è ampliamente visto nelle ultime ore.