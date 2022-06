Antonella Mosetti furiosa, sostanziosa perdita economica: ''Mi ha destabilizzata''

Gossip TV

Antonella Mosetti racconta la sua ultima disavventura sui social, che le ha causato una perdita economica non indifferente.

Sebbene sia lontana dal mondo della televisione da qualche tempo, Antonella Mosetti è ancora una star del web e può vantare molti seguaci fedeli. Peccato che, a causa di un disguido tecnico, la sua pagina Instagram sia stata cancellata provocando all’influencer un’ingente perdita economica. Ecco cosa è successo alla Mosetti.

Antonella Mosetti vuota il sacco: cosa è successo alla sua pagina Instagram?

Antonella Mosetti è tornata a far parlare di sé durante la messa in onda della sesta edizione del Grande Fratello Vip, quando ha commentato la partecipazione del suo ex Aldo Montano al programma condotto da Alfonso Signorini. Programma al quale Antonella parteciperebbe di nuovo molto volentieri, dopo la prima esperienza nel 2016 in coppia con la figlia Asia Nuccetelli. In una recente intervista rilasciata a Novella 2000, Mosetti ha raccontato di avere qualche problema lavorativo legato ad un errore tecnico sul suo account Instagram, grazie al quale lavora a tempo pieno come influencer.

“C’è stato un cambio di telefono e hanno cambiato i modi di resettare i telefoni e passare la memoria da un telefono all’altro. Con l’iPhone bastava semplicemente avvicinare il vecchio al nuovo e automaticamente passare i dati. Una volta invece facevi il backup via computer. Io ho fatto la vecchia procedura e mi è stato bloccato Instagram… D’improvviso quando qualcosa si spegne in questi siti e sei fregato e non lavori più! Mi spiace perché Instagram ce l’ho da tanti anni, amici, conoscenti, i fan, parenti vicini e lontani e ci si vede tramite le storie. E un po’ mi ha destabilizzata, oltre alla perdita economica”.

Antonella, sinceramente dispiaciuta per la perdita economica subita, ha parlato anche della possibilità di diventare una delle naufraghe de L’Isola dei Famosi, confidando che non riuscirebbe mai a fare un’avventura così estrema in Honduras, nemmeno con l’appoggio della figlia Asia. Fortunatamente, la pagina social di Mosetti è stata riattivata con successo, per la gioia dei fan che adorano le foto della soubrette.