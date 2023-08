Antonella Clerici si mostra senza trucco su Instagram, arriva l'attacco feroce di un'ex gieffina

Gossip TV

Nonostante lo scatto postato della conduttrice su Instagram abbia ricevuto tanti consensi, è arrivato un commento velenoso da parte di un'ex concorrente del Gf Vip 7. Antonella Clerici si mostra senza trucco su Instagram, l'attacco feroce di un'ex gieffina

Ieri, Antonella Clerici, che sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Normandia in compagnia della figlia, ha postato un foto completamente al naturale, "senza filtri senza trucco e parrucco senza tacchi né vestiti eleganti né movida".

Antonella Clerici pubblica una foto senza filtri, il commento di un' ex gieffina: "Sembra un uomo"

La conduttrice ha augurato un sereno agosto a tutti in giornate in quelle che ha definito le sue vacanze ideali "con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità."

Sono stati tantissimi gli utenti che hanno apprezzato lo scatto e la semplicità e spontaneità della Clerici che si è mostrata in tutta la sua naturalezza.

Anche molti personaggi dello spettacolo si sono congratulati con la conduttrice, tra cui Rita Dalla Chiesa, Elena Sofia Ricci e Paola Iezzi. Fra i tanti apprezzamenti si è fattoperò notare un commento decisamente velenoso e sorprendente di Elenoire Ferruzzi, la showgirl tra gli concorrenti del Gf Vip.

Su Twitter, l'ex vippona dopo essere stata taggata in un in tweet ha commentato la Clerici con queste parole:

"Un uomo"

Alla Ferruzzi è stato subito fatto notare l'indelicatezza del suo tweet e chi le ha fatto presente "da che pulpito", la showgilr ha risposto:

"Beh tesoro, io lo sono davvero"