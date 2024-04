Antonella Clerici replica a Ligabue: "Tu porta il Lambrusco, che io metto il sugo"

In apertura della puntata si "È sempre mezzogiorno", Antonella Clerici ha risposto alle parole di Ligabue. Il cantautore, sui social, ha replicato alle parole della conduttrice che durante l'intervista a Belve, andata in onda ieri, ha parlato del rifiuto da parte del cantante di presenziare a Sanremo perché la Clerici "sapeva troppo di sugo".

Parole che alla conduttrice sono state riportate e per le quali non ha nascosto un grande dispiacere.

Sui social, tuttavia, Ligabue lo ha smentito:

"Cara Antonella no, non ho mai detto che tu sappia di sugo, scusa se sorrido, ma è veramente una roba troppo assurda. Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse altre edizioni di Sanremo a cui mi hanno invitato, per il motivo che Sanremo a me mette molta tensione e preferisco fare musica in contesti in cui mi sento più rilassato. Quindi l’unica ragione è quella. Mi dispiace che qualcuno si sia inventato una cosa del genere, ma ancora di più mi dispiace che tu non abbia cercato di fare chiarezza con me e ti sei tirata dietro per così tanto tempo questa stupidaggine. Comunque ti ho sentita dire che avresti chiesto scusa nel caso in cui questa cosa non fosse stata vera, quindi accetto le tue scuse e ti abbraccio."