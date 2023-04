Anna Tatangelo sempre più innamorata nelle foto con Mattia Narducci

Gossip TV

Anna Tatangelo ha trovato l'amore con il modello Mattia Narducci e la relazione sembra andare a gonfie vele a giudicare dalle foto che li ritraggono felici e innamorati. Vediamo insieme i dettagli della notizia.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci sono sempre più uniti nelle foto diffuse da Chi magazine: la coppia è al bar e si abbraccia e scambia dolci baci, totalmente ignari di tutto.

Anna Tatangelo, prosegue a gonfie vele la storia con Mattia Narducci

I due sono stati paparazzati durante un pranzo a Ostia, immortalati in compagnia di amici sul lungomare romano. Le prime foto della coppia risalgono al mese di febbraio, quando sono stati visti insieme a Parigi durante la settimana della moda e già lì in quei primi scatti apparivano sereni e felici. Si tratta della prima relazione seria per Tatangelo dopo la fine della decennale storia con Gigi D'Alessio, padre di suo figlio Andrea, e quella con il cantante Livio Cori.

Dal settimanale possiamo leggere che i due erano molto felici di stare insieme:

"Tanto che a tavola, incuranti dei loro commensali e degli altri clienti, si sono lasciati andare a effusioni tra il tenero e il passionale, senza staccarsi un secondo: baci, abbracci, carezze, coccole e frasi sussurrate all'orecchio."

Nonostante abbiano diversi anni di differenza, la coppia è molto unita e il modello corteggia moltissimo la sua compagna, esponendosi anche sui social con messaggi e dichiarazioni per Anna Tatangelo.