Anna Tatangelo, è finita con Livio Cori: colpa di Gigi D’Alessio?

Gossip TV

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati e si mormora che la cantante sia ancora presa dall’ex Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo torna single. La storia d’amore con Livio Cori è finita e la cantante partenopea volta pagina, secondo i rumors a causa di uno stile di vita inconciliabile ma anche del fantasma dell’ex Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo torna single: ecco perché è finita con Livio Cori

Dopo sei mesi di relazione si è iniziato a parlare di crisi nera tra Anna Tatangelo e Livio Cori. La coppia è apparsa sempre più lontana, sono sparite le dediche social e le paparazzate a tradimento, per poi smentire l’allontanamento e dare nuova speranza ai fan. Ora, stando al gossip riportato da The Pipol Gossip, Anna e Livio si sono lasciati per sempre, anche a causa di stili di vita inconciliabili.

Leggi anche I Ferragnez incastrano Rkomi e Paola Di Benedetto

Secondo i rumors, sarebbe stata la Tatangelo a voler mettere fine a questo rapporto, delusa dal fatto che il rapper non l’abbia anteposta alla sua carriera, e ancora ancorata alla relazione con Gigi D’Alessio, il suo storico ex. Livio non avrebbe preso benissimo questa decisione, molto deluso dalla scelta di Anna e dalla mancanza di volontà di combattere per far funzionare questo rapporto.

Proprio Gigi D’Alessio ha appena presenziato a due serate a Napoli per festeggiare la sua carriera trentennale, e si mormora che il cantante abbia espressamente chiesto a tutti i suoi ospiti di non nominare mai la Tatangelo. L’indiscrezione riportata da Chi ha fatto tremare, soprattutto quando tutti hanno notato la totale assenza di riferimenti alla sua ex. Si tratta di una casualità o i rapporti tra Gigi e Anna sono ancora tesi fino a questo punto, ad un anno di distanza dalla separazione?