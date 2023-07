Anitta trova l'amore con Simone Susinna, la coppia esce allo scoperto alle Sfilate Dolce&Gabbana

Gossip TV

Anitta e Simone Susina sono una coppia ufficiale, lo confermano così all'evento per l'Alta Moda organizzato da Dolce&Gabbana.

Classe 1993 e un talento incredibile, Anitta è una delle cantante latine più amate del momento. Sensuale e bellissima quando si esibisce sul palco con le sue movenze sensuali, l’artista brasiliana sembra aver finalmente trovato l’amore. Anitta è uscita allo scoperto al fianco di Simone Susinna durante le sfilate di Alta Moda di Dolce&Gabbana in Puglia.

Simone Susinna conquista Anitta

In occasione delle sfilata d’Alta Moda, dopo la settimana parigina, arriva l’evento esclusivo e sofisticato di Dolce&Gabbana che immerge i suoi ospiti internazionale nelle bellezze della Puglia tra cocktail party fiabeschi, sfilate eleganti e magnetiche e passerelle di tutto rispetto, calcate da ospiti internazionali come Kim Kardashian e Helen Mirrer, ma anche la leggendaria Diane Ross. Tra gli ospiti dell’evento nostrano c’è anche Anitta, una delle cantanti funk più amate del momento con il suo sound frizzante che porta tutti a scatenarsi in pista.

L’artista, tuttavia, non è sola all’evento della maison di moda: con lei c’è il sensuale Simone Susinna, il bel siciliano protagonista di 365 Giorni - Adesso. L’attore è noto al pubblico del piccolo schermo per essersi classificato secondo a L’Isola dei Famosi prima e per il ruolo al fianco di Michele Morrone, dopo. La bellissima brasiliana vanta tantissimi titoli internazionali, e un seguito enorme su Instagram con 64.3 milioni di fan che hanno accolto con entusiasmo la notizia della nascita della nuova coppia.

In Puglia, i due piccioncini si prestano come possibile per posare insieme davanti le telecamere ma anche in privato, dando modo al popolo del web di sognare ad occhi aperti. Le Ig Stoires diventano talvolta peccaminose come quella che ritrae Susinna che bacia appassionatamente il piede di Anitta. Cosa pensate di questa coppia?