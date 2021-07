Andrea Zelletta e Natalia Paragoni presto sposi: arriva una soffiata sulle Nozze

Gossip TV

Insistenti rumors riportano la notizia delle imminenti nozze tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

Innamorati, giovane e bellissimi, per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni potrebbe essere arrivato il momento di compiere un passo importante. Indiscrezioni, sempre più insistenti, riportano che la coppia avrebbe deciso di convolare a nozze il prossimo anno, per suggellare la loro storia d’amore davanti ad amici e parenti.

Fiori d’arancio per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

Quando Andrea Zelletta è approdato nello studio di Uomini e Donne non avrebbe mai potuto aspettarsi di vivere un colpo di fulmine di tale portata. Il pugliese si è invaghito al primo sguardo di Natalia Paragoni, che al tempo corteggiava il collega Ivan Gonzalez, e ha fatto di tutto per conquistarla. Dopo la scelta in studio, la coppia non si è più lasciata e ha optato per la convivenza, interrotta unicamente dalla permanenza dello Zelletta nella Casa del Grande Fratello Vip. Qui, Andrea e Natalia hanno vissuto un momento molto particolare, non potendo chiarire tanti sottintesi che poi si sono rivelati essere tutte calunnie ai loro danni.

Ora, il pugliese ha deciso di lasciare per qualche tempo il mondo della moda, per dedicarsi alla sua grande passione per la musica. Natalia, invece, dopo aver dato alle stampe la sua prima autobiografia, continua a lavorare come influencer e la sua pagina Instagram è molto seguita. La coppia vive un periodo sereno e felice e, secondo Amedeo Venza, parlerebbe della possibilità di convolare a nozze nel 2022.

La notizia è stata smentita dall’ex corteggiatrice di Trono Classico, che ha negato di voler andare all’altare così presto. Secondo Venza, invece, la Paragoni avrebbe cercato di minimizzare poiché pronta a vendere lo scoop a qualche testata giornalistica. Del resto, Natalia e Andrea hanno parlato spesso di figli e di creare una famiglia, quindi l’ipotesi che si possa parlare di fiori d’arancio il più presto possibile, non sembra essere così azzardata.