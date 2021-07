Andrea Zelletta cambia vita: “La moda è il passato. Dopo il Grande Fratello Vip voglio…”

Gossip TV

Andrea Zelletta racconta la sua passione per la musica, confessando di aver cambiato vita dopo il Grande Fratello Vip.

Dopo aver trascorso circa sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zellette è tornato alla sua vita di sempre con un nuovo spirito. L’ex tronista di Uomini e Donne, innamoratissimo della sua Natalia Paragoni, ha deciso di lasciare il mondo della moda dopo tante soddisfazioni per seguire la vocazione del musicista. Ecco cosa ha raccontato il pugliese al settimanale ufficiale dal dating show di Maria De Filippi.

Andrea Zelletta lascia la moda dopo il Grande Fratello Vip

Andrea Zelletta è finito nella rosa dei Vipponi fortemente voluti da Alfonso Signorini nella Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante il percorso a Cinecittà non sia iniziato nel migliore dei modi, il pugliese ha conquistato giorno dopo giorno il pubblico arrivando alle battute finali del reality show di Canale5. Così, l’ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso circa sei mesi lontano dalla realtà e dai suoi affetti, inclusa la fidanzata Natalia Paragoni, conosciuta proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi. La coppia ha recentemente festeggiato il secondo anniversario nella nuova casa, appena fuori Milano. Ecco cosa ha raccontato il pugliese al settimanale ufficiale di Uomini e Donne:

“Sto riprendendo in mano la mia vita: avendo fatto un reality così lungo, ci vuole tempo per riprendersi totalmente, ma tutto sta andando come volevo. È uscito il mio nuovo disco, sto lavorando a una remix, e non vedo l’ora di tornare a suonare in consolle. Io e Natalia, poi, abbiamo da poco cambiato casa: volevamo trovare il nostro angolo di serenità e ci siamo trasferiti fuori Milano, lontano dal cosa e un’area più verde per la nostra Gigi (il loro cane ndr.). Sicuramente è un periodo positivo. Sono sempre più convinto di ciò che voglio realizzare nel mio futuro e mi sto concentrando appieno sulla musica”.

Dalla passerella alla consolle: la svolta di Andrea Zelletta

L’esperienza al Gf Vip ha messo in luce alcuni desideri che ora sembrano poter essere finalmente raggiunti. Lo Zelletta, infatti, ha rinunciato alla carriera di modello per dedicarsi a ciò che lo rende sinceramente felice: “La moda ad oggi posso definire come il mio passato. L’esperienza al GF Vip è stata folle: non avere contatti con il mondo esente per sei mesi è stato difficile, ma penso di esserne uscito più maturo e consapevole di ciò che sono. L’isolamento prolungato mi ha dato modo di riflettere a lungo e posso ritenermi soddisfatto di come ho portato avanti quest’avventura. Per tutto quello che ho vissuto devo ringraziare Maria De Filippi, perché è stata la prima a credere in me […] Ho imparato a conoscere le mie potenzialità e sto provando a mostrarle con il mio lavoro. Credo tanto nella musica e mi sto concentrando su questo. Mi ha sempre appassionato, ma non avevo mai avuto occasione di mettermi in gioco ed esprimere la mia arte e creatività […] Adesso voglio solo far ballare la gente”.

Insomma, Andrea ha le idee chiare e spera di poter vivere grazie alla sua nuova passione, sempre sostenuto dalla Paragoni che lo incoraggia a non lasciare nulla di intentato. Anche lei, del resto, ha dato una svolta alla carriera da influencer pubblicando il suo primo libro autobiografico e raccontando alcuni retroscena molto toccanti sulla sua vita.