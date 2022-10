Andrea Damante parla di quando ha tradito Giulia De Lellis poi svela: ''Sono stato con quattro donne contemporaneamente''

Gossip TV

Andrea Damante commenta il tradimento ai danni di Giulia De Lellis, poi fa una rivelazione piccane.

La relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è storia ma sembra tornare in superficie a ciclo continuo, tra rivelazioni assurde e pubblicazioni di libri sul tradimento. Nel corso dell’ultima puntata di Emigratis, Damante ha risposto ad alcune domande scomode sulla sua ex.

Andrea Damante, ecco la verità su Giulia De Lellis

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è stata lunga e tormentata, segnata da diversi tira e molla dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, culminata con l’addio definitivo dopo la pubblicazione del libro dell’influencer romana, incentrato sui tradimenti ripetuti del suo partner. A distanza di anni, Damante si è ritrovato ad essere protagonista dell’ultima puntata di Emigratis, il format di successo ideato dal duo comico Pio e Amedeo. Parlando con loro, Andrea si è sbottonato forse per la prima volta, confessando con sincerità di aver tradito Giulia. Ecco cosa ha rivelato.

“Con Giulia mi sono fidanzato a Uomini e Donne sì. Se mi facevo le sue amiche? Oddio no, le amiche no. Come ha sgamato tutto? Eh vabbè, avevo lasciato WhatsApp collegato con il computer. Se mi scambiavo cose private con queste ragazze? No macché no questo no! Ora non mi ricordo cosa scrivevo in quei messaggi di preciso, è passato del tempo dai - riporta Biccy - Però a un certo punto Giulia mi ha spaccato tutta la casa è successo un casino ragazzi. Sì ha spaccato tutto ha sclerato di brutto. Se l’ho tradita solo una volta? Sì dai una volta è capitato. Ok dai no, diciamo che è capitato un paio di volte. Poi lei dopo queste cose ha scritto un libro. Però devo dire che non l’ho mai letto. Se dopo di me è stata con Andrea Iannone? Non lo so di preciso, a dire il vero non mi ricordo bene perché ci sono stati una serie di passaggi. Con quante donne sono stato insieme in contemporanea da single? Due o tre? No, più di due, ok erano quattro. Ragazzi è capitato, ma non è che… Il mio sogno in quel senso? No questo non si può dire in televisione”.

Cosa ne pensate di queste rivelazioni piccanti e sconvolgenti? Pochi giorni fa, Damante ha festeggiato i primi due anni di relazione con Elisa Visari, giovanissima attrice che ha rubato il suo cuore, mentre Giulia fa coppia fissa con Carlo Beretta, rampollo dell’omonima industria. Insomma, le strade dei due volti di Uomini e Donne si sono decisamente divise.