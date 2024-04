Andrea Damante "avrebbe preso a pugni Simone Susinna", l'indiscrezione

Gossip TV

Lo scoop diffuso dal portale di Fabrizio Corona, Dillinger News. Ci sarebbe stata una rissa tra l'ex tronista di Uomini e Donne e il modello e attore siciliano.

Secondo quanto riportato da Dillinger News, portale diretto dall'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ci sarebbe stata una rissa tra il dj veronese ed ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante e il modello e attore siciliano, Simone Susinna. Motivo? Elisa Visari, ex fidanzata di Damante che secondo recenti indiscrezioni sembra si stia attualmente frequentando con Susinna.

Andrea Damante avrebbe tirato due pugni a Simone Susinna davanti a Elisa Vicari

Sul profilo Instagram ufficiale del portale, è stato postato un audio che riporterebbe cosa è accaduto nei giorni scorsi in una nota discoteca di Milano, Hollywood.

"Damante ha tirato due pugni a Susinna e quello manco ha reagito, giovedì scorso all’Hollywood. L’ha fatto davanti a tutti, c’era Susinna giù con l’ex di Damante. Damante è sceso, ha tirato due pugni e se n’è andato"

Anche Gabriele Parpiglia ha riportato di recente un'indiscrezione sulla rottura tra l'ex tronista e l'attrice romana. Sembra che Damante si sia recato un locale per riprendere la Visari che invece ha trovato insieme a Susinna. E non è finita qui. Secondo il giornalista Elisa avrebbe interrotto la relazione con Andrea, durante quattro anni, dopo aver scoperto dei messaggi tra lui e la sua storica ex, Giulia De Lellis:

"In uno dei locali che frequenta Giulia, il Volt, si è presentato Andrea Damante per tentare di riprendere la sua ex Elisa Visari . Ma quando è andato lì la ha trovata con Simone Susinna . Perché è finita però la storia tra Andrea Damante ed Elisa Visari ? Che tra l’altro convivevano, stavano insieme da 4 anni. È finita perché pare che la Visari abbia trovato dei messaggi tra Damante e la sua ex storica Giulia de Lellis , che stava con Carlo Beretta . Quindi ha preferito sloggiare quando ha rivisto un film già visto, e sulla sua strada è arrivato Simone Susinna , che noi conosciamo perché era l’ex migliore amico di Michele Morrone ."