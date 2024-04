Amici, Wax rivela: "Mi piace tanto Holden, gli errori? Mi sono reso conto dopo"

Gossip TV

Wax ricorda la sua esperienza ad Amici e presenta il suo nuovo singolo "Primo al Mondo".

Manca poco alla terza puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 6 aprile 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, l'ex allievo Wax ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo l'esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

Wax e le parole su Holden

Wax, nome d’arte di Matteo Lucido, è stato uno degli allievi più discussi della 22esima edizione di Amici, che ha visto trionfare Mattia Zenzola. Intervistato da Superguidatv, il giovane cantante ed ex allievo di Arisa ha ricordato la sua esperienza nella scuola e svelato alcuni retroscena circa il suo rapporto con Maria De Filippi:

Mi ha dato modo di conoscere il mondo della musica da dentro. Prima di Amici avevo delle porte chiuse, dopo il programma mi sono state spalancate delle porte che prima erano chiuse e che mi hanno dato modo di avere un rapporto con la musica più da vicino. A livello discografico, ma anche con le persone che mi circondano, adesso riesco ad evolvere più velocemente la mia musica...

Amici è stato un susseguirsi di aneddoti, come se avessi vissuto un’altra vita, anche lontano da chi mi ascoltava, invece adesso le persone che ascoltano la mia musica le ho anche fuori dalla porta di casa. Una cosa che ricordo di Maria De Filippi è che un giorno mi disse di “essere di buon esempio per le persone”. Ero in casetta mi chiamò dal telefono di casa, mi fece andare al secondo piano, c’era Maria, le faccio ascoltare un singolo che doveva uscire, e lei mi dice: “Mettici delle parole che possano fare in modo che tu possa essere un buon esempio per chi ti ascolta. Le critiche? Quando ero dentro Amici non ci ho sofferto più di tanto. La sofferenza è arrivata dopo, quando sono uscito e mi sono reso conto anche del clamore mediatico. Lì dentro si è in un’altra dimensione, quando esci ti rendi conto di determinate cose che sono successe. Queste cose ti fanno tornare indietro e ti fanno avere la forza di andare avanti [...] probabilmente ho fatto molti più errori che cose giuste.

Wax si è sbilanciato anche sui protagonisti della nuova edizione di Amici rivelando il nome del cantante che l'ha più colpito:

Tifo un po’ per tutti perché non ho le giuste informazioni visto che non sto seguendo molto quest’anno. Mi piace tanto Holden devo dire [...] Cosa mi auguro percepisca il pubblico che ascolterà “Primo al Mondo”? Vorrei che alle persone arrivasse il messaggio che non smettiamo mai fino in fondo di conoscerci e di ricominciare soprattutto. Questo momento è per me è quasi come se fossi ripartito da zero.

