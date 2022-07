Gossip TV

Andreas Muller e le parole a Veronica Peparini: il post del ballerino conquista il cuore di tutti.

Due giorni fa sono stati comunicati i nomi degli insegnanti ufficiali che faranno parte della ventiduesima edizione di Amici: le cattedre, nel talent show più famoso della tv, sono state assegnate ad Alessandra Celentano in coppia con Rudy Zerbi, Raimondo Todaro con Lorella Cuccarini e infine la nuova coppia formata da Arisa e Emanuel Lo.

Amici, Veronica Peparini uscita di scena dal programma: arriva la dedica di Andreas Muller

A dire addio alla scuola, una delle figure storiche del programma, la ballerina e coreografa Veronica Peparini, nel talent show dal 2013. Nelle ultime ore l'ex insegnante di ballo aveva pubblicato un post poi rimosso accompagnato a queste parole: "Gratificata di questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli sempre nuovi".

Poco fa, l'ex vincitore di Amici e fidanzato della Paparini, Andreas Muller, ha pubblicato una Ig Stories in cui si può ammirare la sua compagna nel "Roma Talent Stage 2022", intenta a svolgere la sua arte, passione che la 51enne romana ha avuto sin da piccola diventando protagonista anche come coreografa in noti spettacoli teatrali amati e conosciuti in tutto il mondo come quello del Cirque du Soleil. Il ballerino ha accompagno il video con queste parole :

"Sei arte e danza in tutte le sue forme - ha scritto Andreas Muller - Sei Autentica. Sei attuale. Sei tanto istinto e poca razionalità. Sei una coreografa, una visionaria, una persona che sempre vivrà di questo. Un'insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino ad oggi e non le chiacchiere di Instagram. Sei Veronica Peparini. Porti un cognome che tiene alta la danza in Italia tanto quanto tuo fratello (Giuliano Peparini ndr) Siete il futuro portante di tanti giovani, di questa generazione e della prossima. Siete ispirazione. E spero solo che prima o poi abbiate....E qui mi fermo"

